快訊／與趙少康交換選總統條件？　江啟臣怒斥：空穴來風！

▲趙少康、韓國瑜、江啟臣、連勝文。（資料照／林敬旻、屠惠剛、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席7月改選，總統府前資政廖了以在幕後替江啟臣運籌帷幄，更傳出廖了以密會中廣董事長趙少康，向趙提出交換條件，2021趙挺江當黨主席，2024江支持趙選總統的結盟。對此，江啟臣12日下午受訪時怒斥，「毫無所悉、空穴來風」，爆料者這樣一天一爆料，他到底要澄清到何時？

目前除了江啟臣已經表態爭取連任黨主席外，前國民黨主席朱立倫鴨子划水中，至於入黨不到一年的中廣董事長趙少康能否順利取得參選資格，還必須等待國民黨5月公佈黨主席選舉辦法後，才能確定是否拿到入場券。

黨主席選舉邁入白熱化，各種放話傳言滿天飛，今再傳江啟臣與趙少康陣營達成結盟共識，江選主席、趙拚總統。

對此，江啟臣下午受訪時澄清表示，「毫無所悉、空穴來風」，怎麼可能去搞這種事。

江啟臣無奈的說，他完全不知道這個事情，爆料者這樣一天一爆料，他到底要澄清到何時，這種無中生有、混淆視聽的說法，根本就是有人要分化國民黨！

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，江啟臣從頭到尾未聽說過此事，黨中央對媒體所提傳聞亦無所悉，無論誰參與主席初選，都需尊重制度公平與公正，未來黨內總統候選人出線制度更須決於公意，不因人設事，不因個人偏好對象而破壞制度公正，才是重點。