他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉



▲工程行老闆謝男因員工積欠債務，竟持槍扣押員工對他毆打與恐嚇。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局日前接獲報案，一名工程行員工因金錢糾紛，遭到老闆持槍恐嚇，關在公司不讓離開，還毆打他，員工趁隙跑走前往警局報警，警方9日下午將工程行老闆謝姓男子拘提到案，並於現場搜索扣得鎮暴槍、空氣槍、模擬槍等共5把槍枝，已送鑑驗調查，而謝男也因涉及妨害自由先行移送新竹地檢署偵辦。

本月9日下午，24歲的工程行員工黃男因經常有借無還，遭到39歲謝姓老闆持槍恐嚇，要求黃男把剩餘的5~10萬欠款還完，否則不讓他離開，還對他一頓毆打，甚至拿出鎮暴槍對他猛射，造成黃多處擦傷。黃男趁老闆不注意，爬窗溜走，一路奔向警局報案求救。

▲黃姓員工因積欠債務多時，被謝姓雇主持槍恐嚇及毆打。



警方遂啟動專案小組前往查緝，果然在工程行內搜出鎮暴槍、空氣槍、模擬槍等共5把槍枝，謝男將依涉及妨害自由移送新竹地檢署偵辦。

▲警方在謝男經營的工程行內當場查獲5把槍枝。

►「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 激殺5折超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向 秒遭輾爆頭慘亡



►阿嬤載外孫女被撞飛 3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家



►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形



►影／長草廢墟冒白煙 居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦