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他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

▲欠錢不還…慘當鎮暴槍人肉活靶　他爬窗狂奔警局喊救命。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲工程行老闆謝男因員工積欠債務，竟持槍扣押員工對他毆打與恐嚇。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局日前接獲報案，一名工程行員工因金錢糾紛，遭到老闆持槍恐嚇，關在公司不讓離開，還毆打他，員工趁隙跑走前往警局報警，警方9日下午將工程行老闆謝姓男子拘提到案，並於現場搜索扣得鎮暴槍、空氣槍、模擬槍等共5把槍枝，已送鑑驗調查，而謝男也因涉及妨害自由先行移送新竹地檢署偵辦。

本月9日下午，24歲的工程行員工黃男因經常有借無還，遭到39歲謝姓老闆持槍恐嚇，要求黃男把剩餘的5~10萬欠款還完，否則不讓他離開，還對他一頓毆打，甚至拿出鎮暴槍對他猛射，造成黃多處擦傷。黃男趁老闆不注意，爬窗溜走，一路奔向警局報案求救。

▲欠錢不還…慘當鎮暴槍人肉活靶　他爬窗狂奔警局喊救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲黃姓員工因積欠債務多時，被謝姓雇主持槍恐嚇及毆打。

警方遂啟動專案小組前往查緝，果然在工程行內搜出鎮暴槍、空氣槍、模擬槍等共5把槍枝，謝男將依涉及妨害自由移送新竹地檢署偵辦。

▲欠錢不還…慘當鎮暴槍人肉活靶　他爬窗狂奔警局喊救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方在謝男經營的工程行內當場查獲5把槍枝。

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