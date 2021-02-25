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騎士趕上班…擦撞彈飛秒遭輾爆頭！目擊者：他還來不及爬起來

▲騎士趕上班…擦撞彈飛遭1秒爆頭　目擊者：他還來不及爬起來。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲29歲的李姓騎士在上班途中因發生擦撞彈飛，被汽車輾爆頭，送醫後不治。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉24日發生一起機車對撞、騎士再遭汽車輾斃的車禍。29歲李姓男子騎機車上班時，在十字路口撞上73歲的謝姓機車騎士，李男彈飛到車道雙黃線上，又被後方汽車輾過頭部，送醫搶救後仍不治，車禍原因待警方調查釐清。

新竹縣消防局表示，早上8多接獲民眾報案，在新豐鄉青埔村靠近瑞興國小一處產業道路發生車禍，救護人員抵達現場後李姓騎士已陷入昏迷，當時正由熱心路人幫忙CPR，救護人員接手繼續按壓急救，並迅速將他送醫急救。

與李男發生擦撞的73歲謝姓騎士說，自己正騎車準備參加喪禮，騎到青埔村產業道路準備左轉往後湖村方向時，被車速很快的李男撞到，因為自己車速慢，被撞後只是稍微晃一下，並未倒地，但李男卻彈飛到雙黃線上，還來不及爬起來，就被經過的汽車輾過去。

▲騎士趕上班…擦撞彈飛遭1秒爆頭　目擊者：他還來不及爬起來。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防人員抵達現場後接手CPR並將李姓騎士迅速送醫。

事發後李男躺在地上，頭部有大片撕裂傷，雙耳也不斷冒出鮮血，雖有熱心路人第一時間施作CPR，不過仍回天乏術，送醫後已宣告不治。這起車禍的三方駕駛都無酒駕，車禍發生原因，警方將進一步調查釐清。

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