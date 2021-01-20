孫安佐製槍案五度開庭...神情痛苦跑廁所　孫鵬關心愛兒跟著去

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐遭控在美國製槍未遂罪且在美已服刑238天，但仍觸犯我國《槍砲彈藥刀械管制條例》7年以上製槍重罪。20日士林地方法院開庭孫安佐由父親孫鵬陪同出庭，孫安佐開庭中途向辯護律師表示身體不適便摸著肚子往廁所奔去，回庭後點頭表示OK，繼續開庭準備程序終結。本案預計農曆年後續開庭。

▲孫安佐製槍案20日第五度開庭保持沉默不語。（圖／記者黃宥寧攝）

20日開庭雙方整理「爭執」與「不爭執」事項，孫安佐辯護律師仍強調，孫安佐主觀上是沒有組裝槍枝的犯意，客觀上也沒有組裝槍枝的技術及「必需零件」，也不構成《槍砲彈藥刀械管制條例》的製槍重罪，美國法院也僅是判決持有犯罪工具並非製槍罪。

檢察官則是提出反駁表示，孫安佐有透過網站下載Polymer的80%下槍身，並下載該網站組裝成100%槍枝的流程和「必需零件」的說明，強調孫安佐在偵訊自己也承認已經將槍的必須零件都購買齊了，而美國警方就算找到槍時不是一把完整的槍枝，但大家仍會認為這就是一把槍。

開庭期間，孫安佐突然神情有些痛苦並摸著肚子，向法官表示身體不適，法官也隨即諭知暫休庭。看見兒子起身往外走，坐在旁聽席的孫鵬也趕緊跟到男廁關心他，約5分鐘後回法庭，法官也關心孫安佐並詢問身體狀況是否能繼續開庭，他則回答可以。

全案目前也沒有其他證據調查，而律師之前也提過孫鵬書欲寫意見書之後也將補給法院。法院諭知準備程序終結，下次開預計在農曆年後，庭期尚未定。

有「神仙水」的稱號

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材拼輸贏 他買課程「相親」



幫生1女還屢遭家暴！她逃家忘帶存摺 男友竟盜領「奶粉錢」爽花

Uber違停爆口角「影片16萬人點閱」 怒告PO求償法官神打臉！

男網友在溫泉會館休息室硬上...登門再侵犯！「他盧我」少女崩潰