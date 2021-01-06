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長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦　

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）
▲竹東一處廢墟民宅被發現有人居住，其中還有一名懷孕5個月的孕婦。（圖／縣議員張益生提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹東一處外觀像廢墟的民宅，突然冒出陣陣白煙，讓附近居民嚇了好大一跳，以為發生靈異事件，轉向當地里長求助。里長一進去才發現「別有洞天」有床有被子，還有2、3名男女居住在廢墟，其中一名還懷有身孕，趕緊向社會處及新竹縣議員張益生求救。

這處「廢墟民宅」非常「低調」，雜草藤蔓將它幾乎掩沒，只剩兩個洞口還能進出，實在很意外裡頭還有人居住，走入廢墟一看，滿地垃圾、雜亂家具四處散落，兩塊磚頭加木板拼湊成簡易廚房，上頭放個鐵鍋、一旁還有一罐罐的調味料，3位廢墟住民就靠這口鍋來準備三餐。

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）

▲▼社會處社工和縣議員張益生、竹東鎮民代表范國威、中山里孫光正里長以及竹東分局派出所警員都到場關心，並贈致禦寒的衣物以及生活物資，盼能協助他們暫時渡過生命難關。

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）

縣議員張益生與中山里長孫光政、以及社工一起前往探視才後發現，3位住民中還有一名懷孕5個月的40歲劉姓孕婦，新竹縣社會處指出，劉女是列冊街友，2014年入住某康復之家，並育有1名20多歲女兒，因狀況穩定已結案，案發後，社會局緊急安置並聯繫家屬帶回。

據了解，這幾位廢墟住民因無家可歸，才暫住在此，因廢墟能遮風擋雨，幾人發現「挺舒適的」，就一直住下來。張益生說，附近民眾發現廢墟常常傳來白煙，通報里長後才發現有住人，而靈異白煙，其實是他們煮食產生的炊煙，社會處社工和縣議員張益生、竹東鎮民代表范國威、中山里孫光正里長以及竹東分局派出所警員都到場關心，並贈致禦寒的衣物以及生活物資，盼能協助他們暫時渡過生命難關，不過，張益生也表示，自己也只能盡力協助，若要重新振作，還是要靠他們自己加油。

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）

▲▼據了解，這幾位廢墟住民因無家可歸，才暫住在此，因廢墟能遮風擋雨，幾人發現「挺舒適的」，就一直住下來。

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）

▲長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦。（圖／縣議員張益生提供）

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