人房兩失釀殺機！賭夫開槍奪2命「為討麵包店」　房仲分析曝行情

▲經營麵包店的方嫌為了爭奪店面房產而與前妻爆發衝突。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃宥寧、黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站旁公園昨（7日）傍晚5時許傳出槍響，方嫌因向前妻追討房產未果，竟憤而連開10槍，導致前來勸架的劉男、吳男和事佬當不成，當場雙雙慘淪槍下鬼。而方嫌意欲追討的這間房產就位於大樹區久堂里，房仲王小姐分析，該點離火車站騎車僅需3分鐘，而且又是店面，算是比較熱門的物件，粗估市價約有680萬至800萬。

據了解，方嫌與簡女的婚姻是筆爛帳，2人多年前結婚後在久堂里開了麵包店，擔任麵包師傅的方嫌辛勤工作養家，夫妻倆也小有積蓄，但好景不常，方嫌染上賭癮後在外欠了一屁股債，時不時就有惡煞登門討錢；當時方嫌為了躲債、脫產，與妻子商量後決議假離婚，並將房產過戶到妻子名下，2人便於民國92年登記離異，雖然自此沒了名分，但2人卻仍然同居，維持「夫妻之實」。

這樣的生活持續了17年，直到去年4月，簡妻持續遭到方嫌家暴而搬離原住處在外租屋，並與練歌場的負責人吳男展開交往，這場離婚躲債戲碼才終於弄假成真；方嫌不甘變了心的妻子喚不回，時常在鄰里吃醋發飆，更令他無法接受的是，當初為了脫產過戶給前妻的房子，如今竟也成了糊塗帳、再也拿不回，雙方各說各話，因此2人時常為了產權歸屬爆發口角。7日傍晚5時許，雙方再次於練歌場外談判房產事宜，雙方不歡而散，方嫌離去憤而持槍再度返回，失控連開10槍奪走2命。

▲方嫌今早遭警方逮捕。（圖／記者許吳奕靖攝）

這筆引起糾紛的房產就位於大樹區久堂里，該處目前是方嫌經營的麵包店；房仲王小姐分析，該點算是久堂路熱鬧的地方，鄰近公所、派出所，騎機車到火車站也僅需3分鐘，而且該房又是店面，算是比較熱門的物件，粗估每坪成交單價應落於13萬至15萬間，周邊房屋實價登錄也在680萬至800萬元不等。

▼方嫌的麵包店位於久堂里，房仲估計市價約680萬至800萬不等。（圖／翻攝畫面）