阿嬤載外孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家　　



▲苗栗一名外婆帶著外孫女騎車外出，卻發生嚴重車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗通霄一名55歲鄭姓婦人，30日下午騎機車載3歲外孫女外出時，疑似從外車道直接切入內車道，被一台閃避不及的小客車撞飛，鄭婦倒地頭破血流，3歲的外孫女雖無受傷，卻因目睹車禍現場，嚴重驚嚇，對著倒臥血泊的阿嬤不停嚎啕大哭「我要回家！」

鄭婦下午2點多騎著機車載外孫女，沿著通霄鎮中山路返家，疑似在行駛至中山路，從外側車道直接切入內車道準備左轉，造成同向內車道的自小客車閃避不及從後方追撞。

▲▼3歲女童看見阿嬤倒臥血泊中，嚇得大哭。





祖孫倆遭到強烈撞擊，連人帶車被撞飛，鄭婦頭部重創，倒臥血泊中，3歲的外孫女親眼目睹車禍意外，嚇得當場呆住，後來對著阿嬤倒地的位置放聲大哭，不斷嚎啕「我要回家！」，救護人員將重傷的阿嬤送醫急救，女童雖受到驚嚇但無其他傷勢。

警方調查，小客車駕駛無酒駕，重傷的鄭婦則仍在搶救中，詳細事故原因及肇事責任有待進一步調查。

►挑戰市場最低價「Apple AirPods無線藍牙耳機＋充電盒」還沒入手的趕緊搶

►2歲童幫擦嘔吐反被施暴 男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青



►收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」 駕駛：離死亡好近



►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別



►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形