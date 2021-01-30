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阿嬤載外孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家　　

▲阿嬤載孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲苗栗一名外婆帶著外孫女騎車外出，卻發生嚴重車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗通霄一名55歲鄭姓婦人，30日下午騎機車載3歲外孫女外出時，疑似從外車道直接切入內車道，被一台閃避不及的小客車撞飛，鄭婦倒地頭破血流，3歲的外孫女雖無受傷，卻因目睹車禍現場，嚴重驚嚇，對著倒臥血泊的阿嬤不停嚎啕大哭「我要回家！」

鄭婦下午2點多騎著機車載外孫女，沿著通霄鎮中山路返家，疑似在行駛至中山路，從外側車道直接切入內車道準備左轉，造成同向內車道的自小客車閃避不及從後方追撞。

▲阿嬤載孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼3歲女童看見阿嬤倒臥血泊中，嚇得大哭。

▲阿嬤載孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

祖孫倆遭到強烈撞擊，連人帶車被撞飛，鄭婦頭部重創，倒臥血泊中，3歲的外孫女親眼目睹車禍意外，嚇得當場呆住，後來對著阿嬤倒地的位置放聲大哭，不斷嚎啕「我要回家！」，救護人員將重傷的阿嬤送醫急救，女童雖受到驚嚇但無其他傷勢。

警方調查，小客車駕駛無酒駕，重傷的鄭婦則仍在搶救中，詳細事故原因及肇事責任有待進一步調查。

▲阿嬤載孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲阿嬤載孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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