火爆賭夫假離婚18年躲債弄成真！討房開槍奪2命　妻一動作逃死劫

記者莊智勝、黃子倩、許宥孺／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站旁公園昨（7日）傍晚傳出槍響，方嫌（64歲）因與前妻簡女有房屋產權糾紛，昨兩人相約在該處談判，不料雙方一言不合，方竟舉槍射殺前來勸和的劉男、吳男2名友人，隨後逃逸15小時，今（8日）上午才遭警方逮獲。這起命案在當地引起居民議論紛紛，一名鄰居透露，方嫌脾氣相當火爆，先前也曾來到公園掀桌，害得她滿身檸檬汁，女兒還為此到派出所報案，此次方嫌開槍奪2命，「這個警察大人一定要辦啦！」

▲練歌場7日傍晚傳出槍響，劉、吳2人雙雙遭到方嫌開槍擊斃。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，方嫌早在18年前就與簡女離婚，但2人仍然同住一屋簷下，直到去年4月簡女才因家暴搬離；鄰居透露，方嫌相當嗜賭，在外還欠下一屁股賭債，時常有人到家裡潑漆討錢，夫妻倆為了躲避債務、脫產才會假離婚，隨後房屋產權歸於簡女名下，未料竟弄假成真，簡女不願再回到他身旁，還與練歌場負責人、死者吳男交往，方嫌為此心有不甘，一直想要討回房子，因而爆發此次口角糾紛，進而演變成槍擊命案。

7日傍晚，方嫌前往公園旁的練唱場找簡女談判，要求歸還房屋產權，2人喬不攏，方當即拋下一句「你等我」，隨後折返回家取槍，再前往現場對著前來勸和的劉姓、吳姓友人連開數槍；這時簡女見情況不對，嚇得急忙跑進練唱場內躲避，並將大門反鎖，方嫌在射殺劉、吳2人後，一度還想闖進射殺簡女，最後因大門深鎖而作罷，只得離開現場展開逃亡，並在今早被警方逮捕歸案。

▲方嫌逃亡15小時後，今上午遭警方逮捕歸案。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起槍案在純樸的地方引起居民議論，鄰居指出，當時是簡女跑得快，一看到方嫌掏槍就趕快跑進去躲起來，門也即時上鎖，殺紅眼的方嫌一度撞門撞很久，但還是撞不開，最後只好轉頭離去，「要是那時她門沒鎖，就死3個人了！」

▲這起命案引起當地居民議論，鄰居指出，要是當時簡女躲進練歌場時沒鎖門，「就是死3個人了。」（圖／記者許宥孺翻攝）

另名鄰居也指出，簡女早在去年就已經搬離，現已不住在這邊，但偶爾爬完山後還是會到練唱場來唱歌；而方嫌脾氣相當火爆，平時就愛沒事找事，常常跑到公園、練唱場來飆罵三字經，「有一次他跑來還直接掀桌，整張桌子都被他翻掉，東西都倒下去，我滿身都是檸檬汁、衣服報銷不能穿了，我女兒還把他告到派出所，好幾次了啦，真的！昨天他拿槍，這個警察大人一定要辦！」

▼鄰居表示方嫌脾氣火爆，先前還曾來掀桌，弄得她滿身都是檸檬汁。（圖／記者許宥孺翻攝）