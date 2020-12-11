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「3刑警配槍」闖屋帶走40萬...被害人：強盜案　警「是詐騙啦」

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記者李忠憲／台中報導

楊姓等3名男子日前身穿刑警背心，「配槍」闖入沙鹿區一間套房，亮出「搜索票」指廖姓男子涉犯洗錢防治法，將屋內翻遍帶走40萬現金，還說「沒問題會還你！」事後音訊全無。廖男認為遭強盜報警，但警方研判是詐騙集團手法，上月已將楊等3人送辦，由檢方釐清。

▲▼假刑警闖出租套房，搜刮40萬現金後離開。（圖／民眾提供）

▲3名男子假冒刑警闖出租套房，搜刮被害人屋內40萬現金後離開。（圖／民眾提供）

▲▼假刑警闖出租套房，搜刮40萬現金後離開。（圖／民眾提供）

▲假冒刑警的楊姓男子等人遭真刑警送辦。（圖／民眾提供）

事發在今年9月27日清晨7點半左右，當時在沙鹿區租來的套房休息的廖姓男子，突然遭3名身穿刑警背心、配槍的男子敲門。搞不清楚狀況的他，才打開門縫詢問，就被對方踹開門。3人走進屋內直接拿出搜索票，命廖男蹲下手抱頭不許動，直指他涉嫌洗錢案件，依法進行搜查。

▲▼假刑警闖出租套房，搜刮40萬現金後離開。（圖／民眾提供）

▲▼假刑警分別進入民宅。（圖／民眾提供）

▲▼假刑警闖出租套房，搜刮40萬現金後離開。（圖／民眾提供）

3人在屋內翻箱倒櫃，任何角落都不放過，最後在一個包包裡發現裡面藏放「40萬」現金。3人告知這些錢涉及不法，將先扣留，如果沒問題會再歸還，接著就揚長離去。廖男事後發現都沒人將錢還來，認為3人涉及強盜，立刻向警方報案。但警方了解案情後認為，廖男當時自己開門，應屬詐騙集團所為，涉犯詐欺罪，雙方認知不同。

清水警分局成立專案小組，受理後也報請台中地檢署檢察官指揮，上月11日陸續在桃園等處，逮捕主嫌楊姓男子等3人，證實就是假刑警。由於雙方就遭搶金額等說法不一，也未發現3人在現場有配槍，未扣得相關槍枝，目前仍在調查釐清。

警方表示，楊等3人已先依詐欺罪嫌移請地檢署偵辦，本案已進入司法程序，全程均依法受理偵辦，至於犯罪事實則由檢察官認定。

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