數位性別暴力樣態漸趨多元　跨黨派立委提案立法防治

▲跨黨派立委召開「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

隨著網路科技迅速發展，數位性暴力形式已愈趨多元，跨黨派立委11日召開記者會，共同對行政院性平處提出四大呼籲，包括前瞻性地觀見數位性別暴力的多樣性、分類與定義應與時俱進地滾動式修正、創造數位環境性別友善多元討論環境，以及推動數位性別暴力防治政策行動綱領，期待能夠得到政府善意的回應。

民進黨立委賴品妤與WIDI數位女力聯盟11日上午於立法院召開「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會，與會者包括民進黨立委林宜瑾、林楚茵、陳秀寶、范雲、吳思瑤、國民黨立委葉毓蘭、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶等人。

賴品妤表示，科技發展往往走在法律前面，導致網路犯罪不斷推陳出新，也讓數位性別暴力變成為這個年代必須面對的課題，政府有責任先承擔一個教育與宣導的概念，讓民眾與相關各部會都能對「數位性別暴力」的樣態、可能發生的狀況等有基礎的概念，才能進一步談防範和性別教育。

賴品妤指出，朝野立委已在立法院陸續提出「未經同意散布成人性私密影像防制條例草案」、「跟蹤騷擾防制法草案」、「性隱私影像侵害犯罪防制條例草案」等防制數位性犯罪的相關法案，未來也會持續向行政院傳達想法，並與其他有共同目標的委員一起努力推動政策落實。

▲「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



葉毓蘭指出，根據婦女救援基金會2016專刊指出，性私密影像外流以「前任、現任伴侶」為大多數，「雙方合意拍攝」或「被害者的自拍」佔48%，最終影像有約45%遭到散布，這表示拍攝當下經常是同意的，且是有信任感、熟悉的對象，這導致外流事件後極難處理。

葉毓蘭認為，相關的立法、管制、宣導必須要有性別敏感度，為此她已在立法院提出「侵害個人性私密影像防制條例」，希望能夠在朝野立委的共識下，列為本會期的優先法案，儘速在立法院三讀通過。

陳秀寶說明，數位暴力會隨著科技的進步，不斷地改變樣態，且虛擬世界的傷害對於受害者來說，是真實且殘酷的存在，因此應該要建立性別多元友善的數位環境，希望有朝一日能夠預防每一件性別暴力的發生，並且擁抱每一個不同立場的人。

王婉諭表示，「數位性暴力」一直以來被沒有被很清楚的歸納、描述，導致社會大眾、甚至受害人本人，難以使用具有共識、共同的語言來描述並理解這個經驗，因此數位女力聯盟所建構的數位性暴力內涵，實為重要的社會大眾教育工程，使大眾能提升對於數位性暴力犯罪的基礎認識，更能提升大眾對此現象的理解與防範。

林宜瑾指出，隨著科技的進步，數位性別暴力也越來越多樣化，因此最重要的是教導所有人「不要去當加害者」，尊重每個人的意願，必須經過當事人積極同意才能進行相關的數位行為。

林楚茵也說，身為女性從政者，面對時常會出現各種對外貌身材、衣著打扮等辱罵與造謠的騷擾訊息、圖片、連結，每次打開訊息都得先做好心理準備，但這些行為就是一種數位性別暴力，呼籲大家以「不點閱、不下載、不分享」的三不行動進行抵制，不要「求上車」也不要轉傳。

▲民進黨立委賴品妤、數位女力聯盟秘書長張凱強。（圖／記者屠惠剛攝）



吳思瑤認為，台灣社會仍對「數位性別暴力」的了解不深，有相關的懶人包，是開啟社會討論和正確認知的好契機，她將會提出自己版本的「性私密影像侵害防制條例」與「跟蹤騷擾防制法」草案，同時督促行政院提出院版展現國家重視，並呼籲將這兩個法案列為年度優先法案。

范雲強調，陌生和輕忽正是數位性別暴力的溫床，大家都不希望「N號房事件」在台灣發生，她肯定行政院性平處推出「數位網路性別暴力之定義、類型及其內涵」的報告，但後續如何將概念落實在各部會的日常施政中，帶領民眾正視數位性別暴力，才是重要的關鍵所在。

賴香伶指出，從《跟蹤騷擾防制法》的立法提案歷程可以得知，對於個人身體自主權及隱私權免於受騷擾、侵害，已是跨黨派國會議員的集體共識，本屆立法院內政委員會已將《跟蹤騷擾防制法》列為優先法案將進行排審。

賴香伶也說，數位時代下的性騷擾、性侵害必須重新加以定義，透過網路媒介反覆傳送擾人訊息，火這濫用、散發他人個資等，都足以對被害人精神造成嚴重困擾及傷害，呼籲行政院重新調整並擴大保護範圍，並且盡快提出草案，讓各界企盼已久的《跟蹤騷擾防制法》能在今年完成立法。

數位女力聯盟WIDI秘書長張凱強表示，性別暴力自古以來沒有停止過，這些東西從以前到現在都存在，「現在進入數位科技的時代，是一個雙面刃」，性別暴力對被害人傷害更加廣泛、無法挽回，甚至可能會造成數位烙印的傷害性。

張凱強指出，考量現今網路生態，可將虛擬世界中可能發生的性別暴力細分為五大項，包括基於性別的隱私權侵害、基於性別的仇恨言論與行為、數位性騷擾與虛擬性侵、數位人口販運性剝削，以及基於圖像影音的濫用。

張凱強說明，此種分類方式涵蓋虛擬遊戲分身性侵、數位招募引誘、loT-relate親密關係暴力等多元性暴力類型，希望能藉此補足行政院版本的缺口，保障受害者的權益。

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