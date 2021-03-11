　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數位性別暴力樣態漸趨多元　跨黨派立委提案立法防治

▲▼「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會 賴品妤 數位女力聯盟祕書長張凱強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲跨黨派立委召開「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

隨著網路科技迅速發展，數位性暴力形式已愈趨多元，跨黨派立委11日召開記者會，共同對行政院性平處提出四大呼籲，包括前瞻性地觀見數位性別暴力的多樣性、分類與定義應與時俱進地滾動式修正、創造數位環境性別友善多元討論環境，以及推動數位性別暴力防治政策行動綱領，期待能夠得到政府善意的回應。

民進黨立委賴品妤與WIDI數位女力聯盟11日上午於立法院召開「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會，與會者包括民進黨立委林宜瑾、林楚茵、陳秀寶、范雲、吳思瑤、國民黨立委葉毓蘭、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶等人。

賴品妤表示，科技發展往往走在法律前面，導致網路犯罪不斷推陳出新，也讓數位性別暴力變成為這個年代必須面對的課題，政府有責任先承擔一個教育與宣導的概念，讓民眾與相關各部會都能對「數位性別暴力」的樣態、可能發生的狀況等有基礎的概念，才能進一步談防範和性別教育。

賴品妤指出，朝野立委已在立法院陸續提出「未經同意散布成人性私密影像防制條例草案」、「跟蹤騷擾防制法草案」、「性隱私影像侵害犯罪防制條例草案」等防制數位性犯罪的相關法案，未來也會持續向行政院傳達想法，並與其他有共同目標的委員一起努力推動政策落實。

▲▼「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會 賴品妤 數位女力聯盟祕書長張凱強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭指出，根據婦女救援基金會2016專刊指出，性私密影像外流以「前任、現任伴侶」為大多數，「雙方合意拍攝」或「被害者的自拍」佔48%，最終影像有約45%遭到散布，這表示拍攝當下經常是同意的，且是有信任感、熟悉的對象，這導致外流事件後極難處理。

葉毓蘭認為，相關的立法、管制、宣導必須要有性別敏感度，為此她已在立法院提出「侵害個人性私密影像防制條例」，希望能夠在朝野立委的共識下，列為本會期的優先法案，儘速在立法院三讀通過。

陳秀寶說明，數位暴力會隨著科技的進步，不斷地改變樣態，且虛擬世界的傷害對於受害者來說，是真實且殘酷的存在，因此應該要建立性別多元友善的數位環境，希望有朝一日能夠預防每一件性別暴力的發生，並且擁抱每一個不同立場的人。

王婉諭表示，「數位性暴力」一直以來被沒有被很清楚的歸納、描述，導致社會大眾、甚至受害人本人，難以使用具有共識、共同的語言來描述並理解這個經驗，因此數位女力聯盟所建構的數位性暴力內涵，實為重要的社會大眾教育工程，使大眾能提升對於數位性暴力犯罪的基礎認識，更能提升大眾對此現象的理解與防範。

林宜瑾指出，隨著科技的進步，數位性別暴力也越來越多樣化，因此最重要的是教導所有人「不要去當加害者」，尊重每個人的意願，必須經過當事人積極同意才能進行相關的數位行為。

林楚茵也說，身為女性從政者，面對時常會出現各種對外貌身材、衣著打扮等辱罵與造謠的騷擾訊息、圖片、連結，每次打開訊息都得先做好心理準備，但這些行為就是一種數位性別暴力，呼籲大家以「不點閱、不下載、不分享」的三不行動進行抵制，不要「求上車」也不要轉傳。

▲▼「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會 賴品妤 數位女力聯盟祕書長張凱強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤、數位女力聯盟秘書長張凱強。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤認為，台灣社會仍對「數位性別暴力」的了解不深，有相關的懶人包，是開啟社會討論和正確認知的好契機，她將會提出自己版本的「性私密影像侵害防制條例」與「跟蹤騷擾防制法」草案，同時督促行政院提出院版展現國家重視，並呼籲將這兩個法案列為年度優先法案。

范雲強調，陌生和輕忽正是數位性別暴力的溫床，大家都不希望「N號房事件」在台灣發生，她肯定行政院性平處推出「數位網路性別暴力之定義、類型及其內涵」的報告，但後續如何將概念落實在各部會的日常施政中，帶領民眾正視數位性別暴力，才是重要的關鍵所在。

賴香伶指出，從《跟蹤騷擾防制法》的立法提案歷程可以得知，對於個人身體自主權及隱私權免於受騷擾、侵害，已是跨黨派國會議員的集體共識，本屆立法院內政委員會已將《跟蹤騷擾防制法》列為優先法案將進行排審。

賴香伶也說，數位時代下的性騷擾、性侵害必須重新加以定義，透過網路媒介反覆傳送擾人訊息，火這濫用、散發他人個資等，都足以對被害人精神造成嚴重困擾及傷害，呼籲行政院重新調整並擴大保護範圍，並且盡快提出草案，讓各界企盼已久的《跟蹤騷擾防制法》能在今年完成立法。

數位女力聯盟WIDI秘書長張凱強表示，性別暴力自古以來沒有停止過，這些東西從以前到現在都存在，「現在進入數位科技的時代，是一個雙面刃」，性別暴力對被害人傷害更加廣泛、無法挽回，甚至可能會造成數位烙印的傷害性。

張凱強指出，考量現今網路生態，可將虛擬世界中可能發生的性別暴力細分為五大項，包括基於性別的隱私權侵害、基於性別的仇恨言論與行為、數位性騷擾與虛擬性侵、數位人口販運性剝削，以及基於圖像影音的濫用。

張凱強說明，此種分類方式涵蓋虛擬遊戲分身性侵、數位招募引誘、loT-relate親密關係暴力等多元性暴力類型，希望能藉此補足行政院版本的缺口，保障受害者的權益。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意
► ET民調／鳳梨被擋　49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法　要求google、臉書為新聞付費
► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三
► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投　高漲聲浪碾壓反對意見

振興一下我們的美麗

ET快訊
《麻辣鮮師》女星到高職教書！學生驚嚇　她笑：當時台下還沒出生
家中一年走2人！家屬明天「祭空棺」　提醒避開此路段
12萬金主現身！　她好市多連買2次「理由羨炸」
他扮富商開價「35萬上床」　偶像劇演員瞞男友援交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

快訊／王定宇回台北了！　臉書照曝在國會辦公室

王定宇上火線「今晚復出」政論節目　關注公領域、大是大非

懶人包／誰要多繳？誰例外？圖表看懂房地合一稅2.0　

美國務卿將與大陸高層會晤　外交部：已請美方事後向我簡報說明

韓國瑜回馬槍po鳳梨片634秒「犧牲農民」　陳其邁：售價比以前好

突破疫情！《孤味》15部國片衝出好票房　政院肯定「新人導演」

政院修法減刑　種大麻與販毒情節不同最重僅判7年

不只台灣鳳梨！　陸海關：今年退回15地56批農產品進口

數位性別暴力樣態漸趨多元　跨黨派立委提案立法防治

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

快訊／王定宇回台北了！　臉書照曝在國會辦公室

王定宇上火線「今晚復出」政論節目　關注公領域、大是大非

懶人包／誰要多繳？誰例外？圖表看懂房地合一稅2.0　

美國務卿將與大陸高層會晤　外交部：已請美方事後向我簡報說明

韓國瑜回馬槍po鳳梨片634秒「犧牲農民」　陳其邁：售價比以前好

突破疫情！《孤味》15部國片衝出好票房　政院肯定「新人導演」

政院修法減刑　種大麻與販毒情節不同最重僅判7年

不只台灣鳳梨！　陸海關：今年退回15地56批農產品進口

數位性別暴力樣態漸趨多元　跨黨派立委提案立法防治

Volvo新車「連九台」獲最高安全評價！美國IIHS：直接給過就對了

熱到躲進冰箱消暑！　15歲少年突暴斃「只穿內褲」淪坐屍

味全龍耗資上億整修　全新天母球場開箱

他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

男「癲癇沒工作」向行善團求援遭拒　網起底「住50多坪房」挨告

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

龍蝦吃到飽4月還有一場　台北這家Buffet餐廳改裝前再加碼

「台灣地景花園」試開放！100元玩翻50種↑設施　新設「水中教堂」

味全龍睽違21年回歸中職一軍　年度口號「龍躍再現」

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

政院拍板房地合一稅2.0　2年內賣屋課45%重稅

財產申報複製貼上？王定宇存款數字怪怪的

洪秀柱：三立、民視對王定宇噤聲　NCC裝聾作啞

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

王定宇稱打卡非造假　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

王定宇反擊早安文造假　從沒有「打卡」表示人在哪裡

「國民黨從沒有這樣的主席」　林為洲讚江啟臣：他像哥們朋友一般

顏若芳跟女性友人買房「蕾達」響了！　網：整個很女同志元素

原本目標不是顏若芳！名嘴爆料：後面還有精彩的

王定宇不甩桃色風暴　開視訊會議探討人權

種大麻情節輕者減刑　5年起跳變1年

政院打炒房：2年內買賣課稅45%

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭跟風早安文「隔壁老王教我的軟體」　網歪樓：有雅房出租嗎

葉毓蘭跟風早安文「隔壁老王教我的軟體」　網歪樓：有雅房出租嗎

已婚的民進黨立委王定宇爆出同居情後，習慣發「早安文」的他，遭指運用打卡掩飾行蹤，此舉引來國民黨立委葉毓蘭跟風效仿，發文「早安，試用隔壁老王教我的軟體」諷刺意味十足。

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

海洋委員會主委李仲威：太平島目前戰備足夠　擬換裝火力更強武器

海洋委員會主委李仲威：太平島目前戰備足夠　擬換裝火力更強武器

藍委斥藻礁納自然地景沒下文　海委會：桃園市府沒送案

藍委斥藻礁納自然地景沒下文　海委會：桃園市府沒送案

為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照　32吋的電視＋免治馬桶！

為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照　32吋的電視＋免治馬桶！

關鍵字：

數位性暴力性別暴力賴品妤林宜瑾林楚茵陳秀寶范雲吳思瑤葉毓蘭王婉諭賴香伶立法院

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

福原愛出遊高帥男起底！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面