為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照　32吋的電視＋免治馬桶！

▲葉毓蘭開箱大安會館。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書，下同）



記者蕭羽耘／台北報導

立委王定宇爆出同居發言人顏若芳，引發外界質疑，為何王定宇放棄2間免費的會館不住，要花8000元跟顏若芳租屋？國民黨立委葉毓蘭10日就為大家揭開會館神秘面紗，PO出7張內裝照。

葉毓蘭今天在臉書表示，兩個會館的地點都很棒，台北會館在植物園門口，對面就是每坪兩百萬的豪宅，大安會館離捷運大安站5分鐘，附近的生活機能非常好，又離自己的親人比較近，所以選擇大安會館。

她澄清，大安會館的房間沒有像外傳的只有3坪大，或者設備簡陋，房間雖然不是方正格局，但坪數絕對比自家的主臥室大。

內裝部分，葉毓蘭介紹，每個房間有full size的雙人床、茶几、單人沙發、梳妝台、小冰箱、櫥櫃、還有張大辦公桌等，衛浴方面，盥洗室雖然不大，但是有浴缸、免治馬桶。

值得注意的是，葉毓蘭說，每個房間都有配備32吋的電視、第四台，還有對她而言最重要的電腦與資訊設備，以及無線網路，委員在會館一樣可以工作。至於公用區域，有非常大的閱覽室、接待區，以及對常住房客最重要的洗衣間與公用廚房。

此外，會館和院區有交通接駁，葉毓蘭說，每天上午7點30分、8點、8點25分開往院區，晚上6點30分開回會館，這也是自己會直接住到會館的原因，這樣的立法委員會館一點都不簡陋。