雲端最前線／周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

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國民黨7月將舉行黨魁改選，新任黨魁對2022與2024選情影響甚鉅，備受關注。據《ETtoday新聞雲》最新民調，藍支持者最愛前高雄市長韓國瑜，比例高達30.8%，其次是前主席朱立倫，中廣董事長趙少康排第三，現任黨魁江啟臣第四，孫文學校校長張亞中則為第五。

▲下屆國民黨主席候選人支持度。（圖／ETtoday民調中心）

而去年曾表示正在準備參選黨主席的前台北縣長周錫瑋11日突然在臉書宣布，不參加這次黨主席選舉，但仍會是最忠貞的黨員。國民黨黨魁之爭，究竟誰贏面大？《雲端最前線》11日邀請立法委員林俊憲、立法委員王婉諭、台北市議員鍾小平以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

因大潭藻礁公投議題引發擁核討論，民間團體 10日聯合發表聲明指出，目前討論正熱的三接案與藻礁保育，牽涉到台灣能源轉型的複雜問題，藻礁公投不應被「核四重啟」公投案綁架。而今（11）日正是福島核災10周年，核災帶來的慘重代價再次引起討論，蔡政府該如何處理台灣能源轉型的問題？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。