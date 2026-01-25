快訊／韓前總理李海瓚「越南出差」心肌梗塞病逝　曾飆罵記者髒話

▲南韓前國務總理李海瓚。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓前國務總理李海瓚稍早於今（25）日下午，因心肌梗塞導致健康惡化而病逝，享壽73歲。

曾擔任共同民主黨黨代表的李海瓚，本月22日以民主和平統一諮問會首席副議長的身分前往越南胡志明市出差，然而隔天卻逐漸呼吸困難，甚至昏迷失去意識，必須進行心肺復甦術，在被診斷為心肌梗塞後，由越南當地醫療團隊進行心臟支架手術。由於越南醫療環境已無法針對李海瓚病情給予有效治療，當局一度考慮派醫療直升機接送。

早在南韓由軍事強人執政時，李海瓚便投身民主運動，參加許多學生和在野活動。民主化後，李海瓚競選國會議員，且連續當選７屆。在金大中政府時期，李海瓚獲提拔為教育部長，2004年至2006年更擔任盧武鉉政府時期的國務總理。2018年，擔任共同民主黨黨代表的李海瓚，在第21屆國會議員選舉（總選）領導該黨取得壓倒性的勝利。

回顧2020年7月，時任首爾市長朴元淳（共同民主黨）因遭爆出長期性騷女秘書而畏罪輕生，當時擔任黨魁的李海瓚在朴元淳的靈堂前，便被現場記者提問黨中央是否會發表相關立場。豈料，李海瓚卻勃然大怒，「這樣問很沒禮貌」，甚至飆罵髒話，「沒教養的王X蛋！（후레자식）」