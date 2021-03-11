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54歲最老建中生10年後再報名國中會考　洪安拋2訴求盼救學生

記者崔至雲／台北報導

補教老師洪安10年前不滿課綱一改再改，為表達抗議，報考當年的國中基測，而他也順利考上建中；今年洪安決定再次捲土重來，今日上午到台北市明倫高中報名今年的國中基測。洪安感嘆的拋出2訴求表示，經過10年教改仍原地踏步，呼籲盡速找到方針，另外則要求政府訂定私校退場機制，「救救我們的孩子吧」。

▲▼補教老師洪安。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教老師洪安報考國中會考。（圖／記者崔至雲攝）

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今年54歲的洪安接受今（11日）接受媒體採訪時表示， 10年前他不滿12年國教倉促上路，因此決定報考基測表達抗議，沒想到10年後教改仍然沒進步，教改只是改個口號喊喊而已，真正的苦楚是什麼沒有人了解。

洪安說明，10年前的教育部長蔣偉寧曾說過，教改制度都準備好了，但10年間總舵手的人一直換，結果現在台灣教育方向在哪裡都不知道，每年的考試制度怎麼改都不知道，「這種事情應該很簡單的，滾了10年都沒有數據、資料嗎？」

這次報考的訴求除了反映現在的教改外，也要求政府盡速訂定私校退場機制，洪安提到，私校退場機制考慮到在校的老師前途，而老師的前途也影響到學生前途，很多學生念了老半天，但結果學校關門，這種情何以堪的情境太多太多了，「拜託救救我們的小孩子吧！」

至於若這次真的再考上建中，會不會去就讀？洪安指，他以教練的身分盡量去考好考試，但就算考到滿級分，缺了國中社會服務等分數，想再去念建中沒那麼容易。
 

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