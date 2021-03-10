資深媒體人唐湘龍涉肇逃！迴轉擦撞機車　僅回「記下我的車號」閃人

▲資深媒體人唐湘龍，行車經北市天母西路與機車發生擦撞，唐竟僅說「記下我的車號」遭告肇事逃逸。（圖／記者張一中攝）

記者黃宥寧／台北報導

資深媒體人唐湘龍1月17日晚間8時許，駕車行經天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭姓學生人車倒地導致身體多處擦傷，但唐並無立即停車仍繼續行駛；郭扶起機車往前追趕數10公尺將唐的轎車攔下，豈料唐僅回「記下我的車號」便火速離開，郭因而控告唐肇事逃逸，傷害部分則未具告訴。

郭姓學生1月18日凌晨12點多到警局報案，指稱有人開車在路口迴轉，導致他來不及煞車，因而撞擊轎車右側車門，但對方仍繼續行駛，他立即將機車扶起後追上前，將對方的車攔下，豈料對方僅說「記下我的車號」隨即離去，並未留在現場處理。

警方以肇事逃逸受理後，依車牌查出駕駛人，得知竟是資深媒體人唐湘龍，並通知唐到案說明。唐湘龍表示，「不知道發生碰撞，才會離開現場。」不過，郭姓學生指控唐事發當下有停車，還告訴他要記下車號，代表他明明知道已經發生事故，卻沒有採取必要措施，或向警察機關報案，直接駛離現場，已涉犯肇事逃逸，全案已函送檢方後續偵辦。

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