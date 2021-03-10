有投票權的先！汐止離譜里長驅趕高中生下公車　讓空位給上班族

▲汐止區厚德里長因日前擅自趕通勤學生下公車供通勤民眾搭車引發民怨。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區近來發生一起里長為滿足里民搭公車需求，居然在清晨上學時間，攔下公車要求車上多名學生下車「多走兩站去學校」的離譜情事；根據爆料民眾透過臉書社團《汐止集團》反映，厚德里長因當地不少居民反映清晨當地藍23線光華巴士公車乘客太多、導致不少通勤民眾無法上車，上班族無法搭乘，竟然做出上述離譜的行為。

▲汐止區厚德里長因日前擅自趕通勤學生下公車供通勤民眾搭車引發民怨。（圖／記者張君豪翻攝）

厚德里長居然上公車要求當地樟樹實中（樟樹國際實創高級中等學校）學生提前下車！消息傳出引發當地民眾反感「樟中學生要搭公車去哪一站是它們的權益」，對此厚德里長也透過臉書回文道歉。

汐止區厚德里長在爆料者揭露此事後，親上火線解釋，表示當地藍23線乘客太多，不少里民上班時間無法順利搭乘，里長也詢問公車站，站長表示因為司機不夠無法加開班次，里長認為早上約7點30分後的通勤高峰時間，當地里民幾乎無法順利上車，他才會上車去要求樟中學生提前下車，「因為兩個站只有10分鐘路程」。

結果里長趕學生下車情事曝光引發民眾撻伐，不少網友諷刺，「搭公車是學生的權利，為什麼里長可以上車趕人」、「里民服務真是到站」；厚德里長也允諾，未來不會去公車站請學生下車，如果可以化解質疑，他願意赴校和學生溝通道歉，希望這起爭議事件盡快落幕。

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