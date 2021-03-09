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PPT授課「不利人文素養」？　政協嘆：學生拿手機狂拍

▲▼簡報,PPT,兩會,做筆記,劉寧,上課,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在大學課堂中，老師們多都用PPT授課。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

不論在課堂上還是在會議報告中，PPT是許多人做簡報的利器，圖文並茂的排版，配上精簡扼要的敘述，很快就能讓人理解重點。不過今年大陸兩會中，全國政協委員、中國社會科學院文學研究所研究員劉寧直言，過度使用PPT教學將對人文素質產生負面影響，「學生上課不再認真做筆記，而是舉著手機對著PPT不停拍照」。

擁有20年教學資歷的劉寧表示，自己在大學講課發現一個現象，「學生上課不再認真做筆記，而是舉著手機對著PPT不停拍照，下課後他們還會直接找我拷貝。」她深切感受到近年來學生寫作能力明顯下滑，不少老師也都有同感。她便和幾位老師做了一份調查研究，詢問有寫作障礙的學生，發現他們很久沒在課堂上做筆記，「我意識到PPT的過度使用，不僅讓學生疏於記筆記，還會導致他們相關能力的下滑。」

▲▼簡報,PPT,兩會,做筆記,劉寧,上課,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉寧認為，學生們不再勤做筆記，不力於學生人文素質培養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

劉寧曾詢問許多中小學教師，不少人已經意識到PPT帶來的負面影響，有在減少使用的時間和頻率。一名大學教師則說，使用PPT對於不同專業有不同影響，不過總體而言，不利於大學生人文素質培養。

在她的調查中，一名中學老師坦言，只要遇到教學評定、比賽或是公開課程，學校往往鼓勵老師們使用PPT，甚至講究精美複雜的排版，讓老師們傷透腦筋。劉寧也特別請教心理學教授，「這位教授明確表達了對PPT的反對，強調記筆記才是提高注意力的重要手段。」

劉寧直言，「PPT只能將要點線性呈現，但一本書、一篇文章的內涵往往都有整體性。」倘若學生只透過PPT吸取新知，他們學到的知識只會愈來愈片面，更不利於提升閱讀能力。

最後她奉勸，各級各類學校都應重新審視學生記筆記、教師寫板書的重要意義，千萬別過度仰賴PPT，應注重學生聽、說、讀、寫和歸納總結的能力培養。此外，也要淡化PPT在教師職稱評定、教學比賽和公開課程的權重，不應助長PPT所帶來的形式主義風氣。

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