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屏東學生參訪法院　法官案例講解建立正確觀念

▲屏東佳冬農校參訪屏東地方法院 。（圖／屏東市公所政風室提供 ）

▲屏東佳冬鄉青年學生參訪屏東地方法院 。（圖／屏東市公所政風室提供 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所政風室結合佳冬鄉公所及屏東地方法院辦理「青年學子參訪屏東地方法院」社會參與活動；佳冬國中及佳冬高農兩校學子分別於8日及10日參訪台灣屏東地方法院，讓學生收穫良多。

屏東市長林恊松長期重視學生教育，鼓勵學生多元學習，希望藉這活動強化學生法治觀念，進而導正學生的法治觀念。

屏東市公所政風室配合法務部廉政署推動「校園誠信」政策，增進青年學子對法律規範的認識，讓廉潔法治觀念向下扎根，持續結合基層公所及屏東地院辦理「青年學子參訪屏東地方法院」社會參與活動。

藉由學生實際走入法院，瞭解法院各項便民措施及運作情形；這兩場參訪，首先由該院訴訟輔導科科長陳清陽以活潑生動的方式介紹法院組織架構、便民措施及廉政宣導有獎徵答，並引導學生參觀服務中心及法庭實際運作等。

最後由少年法庭法官主持座談會，為學生進行案例講解，讓學生進一步了解法律規範，避免不慎誤觸法網。

由於活動內容多元豐富，有助學生法治觀念的建立，參與的學生咸認此次活動非常有意義，有助於提升學生對法院的認識，未來能夠成為司法改革的一項助力。

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