「看新聞才知道要停辦！」　257名台觀學生盼原校畢業不轉學

▲台灣觀光學院。（圖／取自台灣觀光學院臉書）

記者崔至雲／台北報導

花蓮台灣觀光學院董事會上個月決議擬朝「停辦」辦理，台觀代理校長王燕軍也強調，預計最快110學年度就會停辦。但台觀學生不滿表示，他們都是從媒體、地方傳言得知要停辦的消息，怒批新任校長和教務長曾對學生的承諾「學校不會停辦！」呼籲教育部盡速解散董事會，「我們不要禿鷹董事！把學校還給我們！」

台觀目前約有30名教職員，與257名學生。學生們表示，就讀台觀的學生們，多數是花蓮在地學生，因經濟狀況不允許，選擇留在花蓮這溫暖的土地上。鄉下小孩想要唸書卻沒辦法到大都市，想要在自己的家鄉學到一技之長後再勇敢地往都市闖，現在連基本的學習都遭到財團惡意破壞，學生們真的不知道該怎麼辦。

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學生表示，對於停辦這件事真的很錯愕與無奈，訴求上只希望能在這間學校原校畢業，「這是學校招生後最基本的責任，不是嗎？」學生提到，教育部開了許多條件，想要他們放棄原校畢業權益，但有多少是真的能夠實現？看了其他停辦學校的例子，學生及家長真的非常恐慌。轉學至他校若無該科系，將開設專班，但開設專班的教學品質是否能與在台觀一樣？這讓家長非常的質疑。甚至所稱連交通費、制服錢都可由教育部包辦，但學生及家長不得不害怕這是一場騙局。選擇轉學是學生權利，但要原校畢業也是。請尊重並保障每個人的選擇。

台觀學生最後訴求，「我們要能夠在原校畢業！請教育部解散董事會，我們不要禿鷹董事！把學校還給我們！」