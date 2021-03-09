　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

▲國民黨主席江啟臣、總召林為洲遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨9日送交「反萊豬」、「公投綁大選」兩案的第二階段連署書至中選會一事，民進黨發言人簡舒培表示，尊重人民行使公投權利，但國民黨及黨主席江啟臣為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，使公民投票的本意被扭曲，深表遺憾。

簡舒培表示，今年的公投沒有併大選，但是江啟臣為了個人政治生涯，在他黨主席就職一週年的當天，把公投連署送件當成政治造勢，不免會讓人聯想，他就是想要拿公投綁黨主席選舉。

簡舒培批評，其實不只綁公投，包括之前推動的報復性罷免案也都是同樣目的，是江啟臣用來拉抬個人主席選舉的選舉策略，透過不斷動員激化基本教義派，這種不論對台灣民主發展的負面後果，只論個人黨主席選舉效果的作為，絕對無法苟同。

另外，針對公投提案內容，簡舒培表示，政府是在確保食安、照顧豬農的前提下，依據科學證據與國際標準，開放萊豬進口，希望為台灣爭取更大的國際貿易空間。反觀2012年，當初在沒有國際標準下開放含萊克多巴胺美牛進口，跟現在有國際標準後，卻反對同樣含萊劑美豬進口的都是國民黨。

她諷刺，很遺憾8年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，不顧其立場矛盾、反美旗幟鮮明，也要假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。

而有關公投是否應併大選舉行，簡舒培指出，鑑於2018年公投併大選時出現種種亂象，為保障國民行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期，以利人民參與及主管機關的規劃辦理；另也是為考量我國選舉係二年一次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，故上次修法特別規定將公投改為每二年舉行一次以錯開選舉年。

ET快訊
阿北捷運看A片！超鎮定聽「啊~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖
夜市攤徵人「以顏值計薪水」！老闆觸法GG了　最重罰150萬
買房「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值較高
史上最衰飯店！金雞母變賠錢貨　他直指問題在「那一根」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

鑿井取水舊旱災？　鄭運鵬：地下水將成重要抗旱水源

王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館　網友：是我也租

駁二倉庫遇惡火「燒到剩骨架」　陳其邁心情不好！全是這原因

防堵中共學術滲透　蘇貞昌：責成相關部會加強防範

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇在立法院台北會館有2房！　中南部立委：沒看過他

張宏陸建議放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍：各縣市反應不一

國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

鑿井取水舊旱災？　鄭運鵬：地下水將成重要抗旱水源

王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館　網友：是我也租

駁二倉庫遇惡火「燒到剩骨架」　陳其邁心情不好！全是這原因

防堵中共學術滲透　蘇貞昌：責成相關部會加強防範

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇在立法院台北會館有2房！　中南部立委：沒看過他

張宏陸建議放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍：各縣市反應不一

國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

宥勝入手300萬德系豪宅！福斯商旅露營車讓他甘心「流浪」10個月

搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

國中會考3／11起報名　5月考試全面使用冷氣試場

一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

蔡阿嘎認證「十大正妹」　王定宇一怒為紅「顏」嗆辭中常委

一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了

「我跟顏若芳是房東跟房客」　王定宇發聲：我太太也知道

顏若芳友：房子月租王定宇8000元

王定宇、顏若芳遭爆同居鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

盤點政壇外遇風波　他被抓包後下場曝

王定宇人生谷底她哽咽相挺　妻臉書同框照曝玄機

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒連蘇貞昌都傻眼

王定宇風流情史被挖出！結婚不宴客原因曝

顏若芳：平常跟爸媽住　王定宇分租就像學生宿舍

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

掩飾偷情手法曝光　他北車打卡上工竟非「真相」

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

更多熱門

相關新聞

王定宇爆同居顏若芳　3年新屋內部曝光...入手價全棟最便宜

王定宇爆同居顏若芳　3年新屋內部曝光...入手價全棟最便宜

52歲民進黨立委王定宇，爆出與民進黨美女發言人顏若芳的同居風暴，顏若芳整整小他17歲，而他們的同居愛巢，就位在台北大同區的3年新成屋「品城西」，調查發現，顏若芳的戶別應是位在5樓，在3年前成屋時以2150萬元入手，每坪單價64.2萬元竟是該社區最便宜。

2024民進黨主席爭霸　賴清德勝鄭文燦

2024民進黨主席爭霸　賴清德勝鄭文燦

全球綠電占比首超越核電！環團籲這件事

全球綠電占比首超越核電！環團籲這件事

10大政治領袖排行出爐！召委「白綠合」急撕小藍標籤？

10大政治領袖排行出爐！召委「白綠合」急撕小藍標籤？

105萬份連署書送件　費鴻泰連罵3次：蔡英文不是皇帝！

105萬份連署書送件　費鴻泰連罵3次：蔡英文不是皇帝！

關鍵字：

江啟臣民進黨反萊豬公投

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面