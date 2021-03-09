國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

▲國民黨主席江啟臣遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨9日送交「反萊豬」、「公投綁大選」兩案的第二階段連署書至中選會一事，民進黨發言人簡舒培表示，尊重人民行使公投權利，但國民黨及黨主席江啟臣為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，使公民投票的本意被扭曲，深表遺憾。

簡舒培表示，今年的公投沒有併大選，但是江啟臣為了個人政治生涯，在他黨主席就職一週年的當天，把公投連署送件當成政治造勢，不免會讓人聯想，他就是想要拿公投綁黨主席選舉。

簡舒培批評，其實不只綁公投，包括之前推動的報復性罷免案也都是同樣目的，是江啟臣用來拉抬個人主席選舉的選舉策略，透過不斷動員激化基本教義派，這種不論對台灣民主發展的負面後果，只論個人黨主席選舉效果的作為，絕對無法苟同。

另外，針對公投提案內容，簡舒培表示，政府是在確保食安、照顧豬農的前提下，依據科學證據與國際標準，開放萊豬進口，希望為台灣爭取更大的國際貿易空間。反觀2012年，當初在沒有國際標準下開放含萊克多巴胺美牛進口，跟現在有國際標準後，卻反對同樣含萊劑美豬進口的都是國民黨。

她諷刺，很遺憾8年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，不顧其立場矛盾、反美旗幟鮮明，也要假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。

而有關公投是否應併大選舉行，簡舒培指出，鑑於2018年公投併大選時出現種種亂象，為保障國民行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期，以利人民參與及主管機關的規劃辦理；另也是為考量我國選舉係二年一次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，故上次修法特別規定將公投改為每二年舉行一次以錯開選舉年。