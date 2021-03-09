105萬份連署書送件　費鴻泰中選會前連罵3次：蔡英文不是皇帝！





▲由國民黨發起的「反萊豬」及「公投綁大選」兩項公投案，3／9在公投發起領銜人江啟臣、林為洲及一票國民黨籍立委的護送下，將超過百萬件的公投聯署書送至中選會。中選會在點收後，隨即展開審查作業。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨推動「反萊豬」、「公投綁大選」等兩項公投案，第二階段連署共衝破百萬份，9日上午順利送至中選會。對此，黨團總召費鴻泰於中選會前連喊三次，「蔡英文你不是皇帝」，8月28日要用公投告訴總統蔡英文，人民才是主人。

國民黨將連署書裝箱，塞滿6台卡車送至中選會，一路上由黨主席、領銜人林為洲戰車宣講。費鴻泰於中選會外受訪表示，去年828蔡英文當初為了討好美國前總統川普，突然宣佈萊豬進口，事隔一年，公投投票日竟然定在今年8月28日，他大讚「老天有眼！」

費鴻泰也提及大潭藻礁，蔡英文過去曾在岸邊寫下「藻礁永存」，如今整個民進黨卻要連手破壞它。他呼籲，人民一定要站出來，在828這一天要告訴蔡英文，「妳不是皇帝、妳不是皇帝、妳不是皇帝、」他連罵3次後說「這很重要」，強調要在828告訴「雙標黨」，人民才是當家作主。

革實院長羅智強則說，兩大公投案在江啟臣的領導下，國民黨全力為人民伸張，這一百萬的連署書不是國民黨的，是台灣人民捍衛民主、捍衛食安的連署書。但非常弔詭、可悲的是，這一百萬份也是民進黨的連署書。他說，「蔡英文是民進黨的叛徒！」公投綁大選過去是民進黨的神主台，也背叛了被稱為「蔡公投」的蔡同榮等人，他們捍衛一生的理念，蔡英文一上台就全部背棄了。

羅智強說，蔡英文過去也拿著毒牛的牌子上街頭，一上台又被拆掉了，蔡英文一當上總統後，就連拆兩個民進黨神主牌。

▲中選會在點收後，隨即展開審查作業。（圖／記者湯興漢攝）