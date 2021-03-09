全球綠電占比首超越核電！環團籲擁核方：核能產業衰退已成定局

▲綠盟發布「世界核能產業現況報告」中文版指出，核能產業衰退已成定局。（圖／綠色公民行動聯盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

日本福島核災十周年前夕，綠色公民行動聯盟今（9日）發布國際核電產業趨勢的權威性最新分析－《2020世界核能產業現狀報告》摘要中文版，綠盟表示，擁核陣營不斷藉機提出核電復辟、重啟核四的主張，但這份報告指出全球核電產業早在福島核災前就呈現逐漸衰退的趨勢外核電已成為夕陽產業的定局，全球綠電占比更是首度超越核電。

綠盟研究員魏揚引述報告指出，核能在全球發電總量的佔比從1996年17.5%的高峰，呈現逐步下降的趨勢，至2019年佔比僅剩10.35%，只比前一年增加0.2%，主要源於大陸核能發電量的增加。全球有13座反應爐原定於2019年啟用，但只有6座如期完工，2020年上半年則並未有新的反應爐啟用。全球目前52座興建中的反應爐至今平均工期為7.3年，比過去2年平均6.2年的工期更長，許多機組距離完工仍有數年之久。 正在興建反應爐的17個國家，至少有10國延宕近一年、有33個興建計畫延後 ，比例達64%。

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魏揚表示，根據報告，全球能源發展的整體趨勢呈現為再生能源持續有突破性發展，而核電則不論在發電量增長、發電占比或是發電成本上，皆不敵再生能源。從發電成長來看，2019年時，全球非水力再生能源之新併網裝置容量達到184GW，創下歷史新高，其中風力發電量新增59.2GW，年增率為13%，太陽光電新增了98GW發電量，年增率為24%，相較之下，核能發電的淨成長僅為2.4GW，年增率為3.7%，且有一半來自於大陸。

▲魏揚表示，核電則不論在發電量增長、發電占比或是發電成本上，皆不敵再生能源。



而針對網路上常見「日本已重新擁抱核電」的說法，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣引述報告指出，日本政府雖於2015年開始陸續重啟部分反應爐，但目前已重啟的僅有9座（實際運轉僅有4座），發電僅占7.5%，重啟機組數量自2018年中期以來並未增加，跟核災前的54座反應爐、高達發電30%的佔比相較之下是天壤之別。

近期能源議題成為社會關注焦點，綠盟特別提到，擁核陣營不斷藉機提出核電復辟、重啟核四的主張，八月也即將進行核四重啟公投，藉由引介此份國際報告，強調核電從90年代後就呈現衰退趨勢，核電機齡逐漸老化、新建核電廠數量也遠低於高峰期，不斷增加的成本與持續延宕的工期，使得未來核電在全球的重要性將持續下降，反之再生能源才是國際發展的主流，台灣不該在核電爭議的泥淖中原地踏步，而應儘早邁向綠能、非核、減煤的能源轉型之路。