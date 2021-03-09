雲端最前線／10大政治領袖排行出爐！召委「白綠合」急撕小藍標籤？

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根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台灣民眾目前看好的十大政治領袖，在34個政治人物中，新北市長侯友宜繼續蟬聯冠軍寶座，副總統賴清德排名第二，桃園市長鄭文燦緊追在後。而立法院8日舉行各委員會召委選舉，其中交通委員會首度「綠白合作」，由民眾黨立委邱臣遠順利當選召委。民眾黨在藍、綠間將有新定位？《雲端最前線》9日邀請台北市議員梁文傑、新北市議員葉元之、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

距離2022縣市長選舉僅剩一年多的時間，藍綠白三黨都提前規劃佈局，而在ETtoday的問卷中，針對台灣目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單，由受訪者選出10名，來做為調查榜單依據。

▲ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲，點圖可放大)

結果顯示：現任新北市長侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；現任副總統賴清德排名第二；現任桃園市長鄭文燦排名第三，已鬆口表態參選台北市長的現任立委蔣萬安排名第四；衛福部長陳時中近日因疫苗議題頻繁親上火線，排名第五。第六到第十名的排名依次為柯文哲、陳其邁、朱立倫、吳怡農、蘇貞昌。

此外，國民黨預計7月舉行黨主席選舉，表態參選的中廣董事長趙少康卡在「入黨一年條款」究竟能否取得參選資格？資深中常委直言，目前黨內還沒有要修改辦法的氣氛，趙少康取得入場資格的機率相當低。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。