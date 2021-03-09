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藍營民調／2024民進黨主席爭霸！賴清德勝鄭文燦、林飛帆墊底

▲▼陳菊。（圖／翻攝自陳菊臉書）

▲鄭文燦、賴清德、林佳龍被視為2024民進黨主席角逐者。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今年7月將改選黨主席，綠營特地針對現任黨主席江啟臣的競爭者進行民調。國民黨青年部主任陳冠安9日諷刺，綠營特地針對現任黨主席江啟臣的競爭者進行民調，不就黃鼠狼給雞拜年？同時他也揭露一份藍營針對2024年民進黨主席改選的民調，根據數據顯示，目前副總統賴清德的支持度最高，對桃園市長鄭文燦是一大警訊。

陳冠安表示，這份民調可以說相當全面，不只列出了新潮流的大皇子賴清德和二皇子鄭文燦，也列出正國會共主林佳龍和學運領袖林飛帆，從30歲到60歲，年齡一次涵蓋，考量得相當周到。

根據民調結果，在民進黨內支持度部分，副總統賴清德獲35.3%支持度，接續分別為交通部長林佳龍24.6%、桃園市長鄭文燦18%、民進黨副秘書長林飛帆15.8%；若從整體來看，賴清德47.5%、鄭文燦18.2%、林佳龍10%、林飛帆11.9%

▲▼民進黨主席支持度。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

▲民進黨主席支持度。（圖／陳冠安提供）

陳冠安指出，從數據來看，倘若單挑，無論是從整體還是民進黨支持者，賴清德都遙遙領先鄭文燦，即使是林佳龍或是雙林參戰，務實台獨工作者賴神都是王者架式。

陳冠安也揭露，聽說有「藍營」基層分析，滿意蔡英文表現的，基本上都支持賴清德，兩者高度重疊，雖然鄭文燦比較年輕，但因為胖周瑜等不到東風，因此反而讓他支持度受傷，沒辦法獲得年輕人支持。相對的，賴清德在台獨立場上比較務實，因此更能獲得年輕世代的認同。

陳冠安說，據「藍營」基層透露，這份民調是於2021年3月8日晚間20:00至20:05調查完成，以市話、手機、網路、郵寄的方式進行，訪問對象為20歲以上不具民進黨黨證的好公民，共完成1.097份可能有效的樣本，抽樣誤差在5%的信心水準，抽樣誤差約為±50%。

最後，陳冠安強調，「藍營」這份「民調」比「綠營民調」更周全，還公布執行單位是「藍營民調中心」，有針對成功樣本的性別、年齡、教育程度、地區以及「智商」進行加權，是不是很嚴謹，很有可信度呢。

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