「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

▲經濟委員會由孔文吉抽中召委，費鴻泰與鄭麗文開心擁抱。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

立法院8日舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨團於三個需要抽籤的委員會中都順利中籤，包括經濟委員會由國民黨立委孔文吉中籤，衛環委員會由陳玉珍中籤、教文委員會則由林奕華中籤，籤運相當好，讓在場同黨立委們開心相擁、歡呼。

▲經濟委員會由孔文吉中籤，同黨立委開心抱成一團。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院有8個常設委員會，各設置兩席召委，每一會期由委員互選產生。根據委員會名單，民進黨團因人數優勢，確定8個委員會至少都能拿下一席召委，國民黨團則穩拿4席，衛環、教文、經濟、交通則取決於是否獲得民眾黨、時代力量支持，若同票需經抽籤決定。

▲國民黨黨團大會準備包子、粽子，希望在召委選舉能有好運氣。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨團一早召開黨團大會，會中特別了準備包子、粽子，祝福可能面臨抽籤的召委候選人都能「包中」，最後需要抽籤的有衛環、教文和經濟委員會，國民黨團三個委員會都順利抽中召委，籤運相當好。

在經濟委員會召委選舉中，民進黨推派陳亭妃、邱志偉，國民黨推派孔文吉，經投票後因三名委員同票，需抽籤「3取2」。孔文吉先在抽順序籤時抽到第一位，緊接著又抽中召委，在場「觀戰」的書記長鄭麗文隨即興奮的跳起來歡呼，並與林奕華、呂玉玲、李德維相擁，總召費鴻泰則與孔文吉擁抱並握手致意後，也與鄭麗文開心擁抱。

▲社福衛環委員會由陳玉珍中籤。（圖／記者屠惠剛攝）

各委員會召委名單如下：

教育：林奕華、張廖萬堅

外交：廖婉汝、趙天麟

內政：林思銘、莊瑞雄

司法：葉毓蘭、黃世杰

衛環：陳玉珍、陳 瑩

財政：曾銘宗、郭國文

交通：陳素月、邱臣遠

經濟：孔文吉、陳亭妃

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