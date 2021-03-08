　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

▲▼立院各委員會召委選舉 經濟委員會 孔文吉抽中 費鴻泰與鄭麗文開心擁抱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟委員會由孔文吉抽中召委，費鴻泰與鄭麗文開心擁抱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院8日舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨團於三個需要抽籤的委員會中都順利中籤，包括經濟委員會由國民黨立委孔文吉中籤，衛環委員會由陳玉珍中籤、教文委員會則由林奕華中籤，籤運相當好，讓在場同黨立委們開心相擁、歡呼。

▲▼立院各委員會召委選舉 經濟委員會 孔文吉抽中 費鴻泰與鄭麗文開心擁抱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟委員會由孔文吉中籤，同黨立委開心抱成一團。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院有8個常設委員會，各設置兩席召委，每一會期由委員互選產生。根據委員會名單，民進黨團因人數優勢，確定8個委員會至少都能拿下一席召委，國民黨團則穩拿4席，衛環、教文、經濟、交通則取決於是否獲得民眾黨、時代力量支持，若同票需經抽籤決定。

▲▼立院各委員會召委選舉 國民黨黨團大會 包子粽子合影 鄭麗文 陳以信VS廖婉汝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨黨團大會準備包子、粽子，希望在召委選舉能有好運氣。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團一早召開黨團大會，會中特別了準備包子、粽子，祝福可能面臨抽籤的召委候選人都能「包中」，最後需要抽籤的有衛環、教文和經濟委員會，國民黨團三個委員會都順利抽中召委，籤運相當好。

在經濟委員會召委選舉中，民進黨推派陳亭妃、邱志偉，國民黨推派孔文吉，經投票後因三名委員同票，需抽籤「3取2」。孔文吉先在抽順序籤時抽到第一位，緊接著又抽中召委，在場「觀戰」的書記長鄭麗文隨即興奮的跳起來歡呼，並與林奕華、呂玉玲、李德維相擁，總召費鴻泰則與孔文吉擁抱並握手致意後，也與鄭麗文開心擁抱。

▲▼立院各委員會召委選舉 社福衛環委員會 陳玉珍中籤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲社福衛環委員會由陳玉珍中籤。（圖／記者屠惠剛攝）

各委員會召委名單如下：
教育：林奕華、張廖萬堅
外交：廖婉汝、趙天麟
內政：林思銘、莊瑞雄
司法：葉毓蘭、黃世杰
衛環：陳玉珍、陳 瑩
財政：曾銘宗、郭國文
交通：陳素月、邱臣遠
經濟：孔文吉、陳亭妃

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
遭謝震廷怒控「害女輕生」、爆約炮　李友廷回應了
全世界都覺得她出軌也不能認！日媒揭福原愛3顧慮
高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬赴殯儀館認屍淚崩
虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶　轉身又穿幫！淺笑萌翻老司機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

女力爆棚！海軍首位反潛女飛官展超高抗壓性　解鎖飛行全憑實力

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

蘇貞昌秀聯合國數據：台灣性別平等表現全球第6、亞洲冠軍

反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

「綠白合」民眾黨首獲一席召委　邱臣遠：以最小妥協換取最大生存空間

「女性不必被刻意當樣板」　蔡英文：希望不會再看到「女強人」

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席　國民黨籤運佳16中7

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

女力爆棚！海軍首位反潛女飛官展超高抗壓性　解鎖飛行全憑實力

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

蘇貞昌秀聯合國數據：台灣性別平等表現全球第6、亞洲冠軍

反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

「綠白合」民眾黨首獲一席召委　邱臣遠：以最小妥協換取最大生存空間

「女性不必被刻意當樣板」　蔡英文：希望不會再看到「女強人」

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席　國民黨籤運佳16中7

WTT卡達挑戰賽籤表　林昀儒16強有望對上莊智淵

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

LIVE／「台帛旅遊泡泡」4月啟動？陳時中最新說明

一封來自「凌晨5點48分」的訊息　吳宗憲的服務業精神

馬思純罹憂鬱症…親揭背後原因！　曝失眠十幾年：我病很久了

「慢」就是失敗！名編劇助理出品《奔向愛情》給韓人的治癒對白

兄弟七年六「亞」不怕再亞！開幕戰「安心亞」開球

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路「綠色能源轉型」

此生必看！離島最美祭典 「馬祖擺暝」全記錄　跟神明一起前後搖擺

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

蔡英文：口罩實名制能落實藥師功不可沒

2022「吳音寧空降」彰化縣 ？　民進黨：目前不可能

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

鄉鎮市長改官派？藥師嘆：開民主倒車

更多熱門

相關新聞

民眾黨首獲一席召委

民眾黨首獲一席召委

立法院8日舉行各委員會召委選舉。民進黨掌人數優勢，在8個委員會各取得一席，民眾黨會推派總召邱臣遠爭取交通委員會，在民進黨的支持下順利取得一席，而這也是民眾黨首度擁有一席召委席次。

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

江啟臣成功慰留鄭麗文　國民黨、立院黨團沒有「少康派」　

江啟臣成功慰留鄭麗文　國民黨、立院黨團沒有「少康派」　

雙魚天秤「掌控」國會　太衝動當不上立委

雙魚天秤「掌控」國會　太衝動當不上立委

民進黨封殺國民黨觀塘禁止開發提案

民進黨封殺國民黨觀塘禁止開發提案

關鍵字：

立法院委員會國民黨立委召委鄭麗文費鴻泰

讀者迴響

熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

小薰當媽了！兒子今年上大學

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面