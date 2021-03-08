立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

▲林奕華抽中教育文化委員會召委。（圖／林奕華辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院8日舉行各委員會召委選舉。民進黨掌人數優勢，在8個委員會各取得一席，衛環、教文、經濟委員會經抽籤，國民黨立委陳玉珍、林奕華、孔文吉幸運中籤。交通委員會則因民眾黨推派邱臣遠參選，獲得民進黨支持，順利取得一席召委。

立法院有8個常設委員會，各設置兩席召委，每一會期由委員互選產生。根據委員會名單，民進黨團因人數優勢，確定8個委員會至少都能拿下一席召委，國民黨團則穩拿4席，但在衛環、教文、經濟、交通則取決於是否獲得民眾黨、時代力量支持。

國民黨團8日上午召開黨團大會，會中特別了準備包子、粽子，祝福可能面臨抽籤的召委都能「包中」。書記長鄭麗文也特別要求黨籍立委絕不能發生跑票、誤投情形，委員投票前須先向委員長亮票，確保票票入匭。

針對與民眾黨團的合作，國民黨主席江啟臣會後受訪時表示，作為在野黨，當然希望在野黨能共同一致合作，制衡執政黨，「其他政黨有什麼考量我們不清楚，但國民黨的立場就是要發揮在野監督的力量，不管在議題、議程的監督上，希望在野黨一起來。」

江啟臣強調，在野能不能合作，決定執政者會不會蠻橫，在野能不能團結有力制衡，決定民進黨會不會繼續霸凌在野黨，「請所有在野黨考慮清楚，民眾會去檢視誰是真正的在野黨，國民黨會證明我們一定是。」

民眾黨團總召邱臣遠則說，這段期間國、民兩黨都有來溝通，且釋出相當善意、誠意，但協調過程中，國民黨團內部整合意見及溝通速度確實較慢，「民眾黨團會以黨團最小的妥協，爭取最大發展空間為目標。」

各委員會召委名單如下：

教育：林奕華、張廖萬堅

外交：廖婉汝、趙天麟

內政：林思銘、莊瑞雄

司法：葉毓蘭、黃世杰

衛環：陳玉珍、陳 瑩

財政：曾銘宗、郭國文

交通：陳素月、邱臣遠

經濟：孔文吉、陳亭妃

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