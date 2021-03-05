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國民黨提案觀塘禁止開發護藻礁　遭民進黨多數封殺

▲▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起珍愛藻礁公投，目前已突破50萬連署。國民黨團今（5日）上午在立法院提出公決案，將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為，遭到民進黨多數封殺。

國民黨團今（5日）上午在立法院第二會期論事項中，提出三項建議事項公決案：一、「請行政院就如何落實產銷調節積極處理政策並對發生超支併決算情形提出檢討」。二、「國人未能對核災食品放心前，不應貿然解禁，仍應維持現行禁止日本福島鄰近5縣市食品輸台之限制，如此才是真正在捍衛國人健康」。三、「要求內政應本於海岸管理法之權，應具整體海岸管理計畫，將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為」。最後，三案全數遭到民進黨團以多數封殺。

國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨以多數暴力否決攸關人民所關心的農民生計、環境保護和食品安全議題等緊迫議題，民進黨立委自甘淪為蔡政府橡皮圖章，民進黨團淪為行政院的遮羞布，國民黨團提出強烈的抗議：「民進黨政府，到底在怕甚麼？」

費鴻泰指出，關於藻礁的爭議，2013年蔡英文提字寫下「藻礁永存」，但蔡英文就任5年就撕毀諾言，打算毀棄7000年的藻礁，國民黨提公決案，要求將7000年藻礁列為保護區，把這項人類資產、人類資源保留下來，「蔡英文你為什麼不敢面對？」

黨團副書記長李德維表示，國民黨團所提出3項建議事項公決案，都是2300萬國人所關心的議題，身為最大在野的國民黨團，要求蔡政府、行政院向國人說明國人所關心的議題，難道還要繼續閃躲？封殺？

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