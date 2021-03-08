「綠白合」民眾黨首獲一席召委　邱臣遠：以最小妥協換取最大生存空間

記者楊蕓／台北報導

立法院8日舉行各委員會召委選舉。民進黨掌人數優勢，在8個委員會各取得一席，民眾黨則推派總召邱臣遠爭取交通委員會，在民進黨的支持下順利取得一席，而這也是民眾黨首度擁有一席召委席次。

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者林敬旻攝）

根據選舉結果，民進黨團在8個委員會中各取得一席，衛環、教文、經濟委員會經抽籤後，國民黨立委陳玉珍、林奕華、孔文吉幸運中籤，交通委員會部分，因民眾黨立委邱臣遠爭取，在民進黨立委支持下順利當選，最終民進黨團獲得8席、國民黨團7席、民眾黨團1席。

民眾黨團總召邱臣遠表示，在召委選舉前夕，國民黨團、民進黨團都有來溝通，也釋出相當程度的善意和誠意，但在協調過程中，國民黨團在內部整合意見和溝通上，速度確實慢了一些，這也是造成今日投票意向的主要原因。

邱臣遠表示，小黨生存實屬不易，因此今日召委選舉，黨團皆以「最小的妥協，爭取最大的生存空間」為原則來進行投票，未來也會秉持理性、務實、科學的問政態度，在立法院持續進行跨黨派對話與議題合作，為第三勢力的發展，在國會開拓一條更寬敞的道路。

國民黨主席江啟臣則喊話，在野能不能合作，決定執政者會不會蠻橫，在野能不能團結有力制衡，決定民進黨會不會繼續霸凌在野黨，「請所有在野黨考慮清楚，民眾會去檢視誰是真正的在野黨，國民黨會證明我們一定是。」

各委員會召委名單如下：

教育：林奕華、張廖萬堅

外交：廖婉汝、趙天麟

內政：林思銘、莊瑞雄

司法：葉毓蘭、黃世杰

衛環：陳玉珍、陳 瑩

財政：曾銘宗、郭國文

交通：陳素月、邱臣遠

經濟：孔文吉、陳亭妃

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