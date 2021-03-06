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立院星座圖曝！雙魚天秤28人「掌控」國會　太龜毛太衝動當不了立委

▲賴品妤、林楚茵（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

▲賴品妤、林楚茵（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

 記者蘇晏男／台北報導

出生雙魚座，長大當立委？有一名網友5日在臉書分享自製圖表，統計我國113席立委的星座分布，驚見原來我國國會被雙魚座與天秤座「掌控」。此圖發布後受到網友熱烈回響，原PO還打趣詢問，「你常follow的委員是哪個星座呢？會不會看了這一篇之後就開始討厭那個委員了？」

原PO寫道，都說星座其實就是統計學，每個人看到國師開釋都在那邊「好準好準」，「我就來一篇完全打碎你們的星座觀（？）」

從「我們的國家被哪些星座掌控？」圖來看，113席立委中，最多人是雙魚座跟天秤座，各為14席，其次為摩羯座，佔了13席；至於最少人的星座則為牧羊星與處女座，皆僅5席。身為處女座的原PO就開玩笑表示，處女座人這麼少真不意外，這麼挑剔難搞的人，哪有可能選上立委，「你看老柯，做事這麼龜毛，還選上這麼多屆...」。

原PO也指出，立法院的星座分布這麼不均勻，真的讓他有點驚訝。從天秤到雙魚，一共70席立委，就佔了總席次61.9％。「我有看過一些分析說天秤和雙魚是社交高手，看來好像有點道理。」

該張立委星座分布圖受到網友熱烈回響，不到一天的時間，就有275人次分享，連民進黨立委林楚茵與蔡易餘也轉發。蔡易餘表示，「雙魚誤國無誤」；林楚茵則寫道，原來她的立院同事們，這麼多跟她一樣是天秤座，「這屆立委多數是天秤與雙魚，所以國家掌握在帥哥美女手上，真是太棒惹」。

親民黨前文宣部副主任吳崑玉甚至說，「牡羊太衝動，處女太龜毛，所以都當不上立委。風向星座比較適合這種需要見鬼說鬼話的地方，符合常態分配。」

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