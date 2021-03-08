陸國防費增長6.8%！　發言人點名民進黨：天下不太平，國防必強大





▲中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，佈署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸解放軍2021年國防支出預算達13795.4億元人民幣，跟去年相比增加6.8%，對此大陸國防部發言人吳謙指出，目前國土面臨風險挑戰，陸、海邊界都存在爭議，民進黨還堅持「台獨」立場，天下並不太平，國防必須強大。

根據國防部發布微信號消息，十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙接受採訪，增加的國防費主要用於四個部分：一是按照軍隊建設「十四五」規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設。

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

吳謙稱，三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是與國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。

「強國必須強軍，軍強才能國安」，吳謙指出，目前國際安全面臨不穩定、不確定因素，新冠肺炎疫情全球肆虐，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。

▲習近平登「電子干擾機」視察 解放軍「運-9G」內部首次公開。（圖／翻攝央視）

吳謙也強調，大陸國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在；「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅。針對當前的複雜形勢，可以說，天下並不太平，國防必須強大」。

吳謙指出，近年來大陸積極參與聯合國維和行動、海軍常態化護航、人道主義救援行動；在新冠肺炎疫情發生以來，也積極通過疫苗、派遣專家等方式提供幫助，中國國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。