解放軍2021國防預算5.8兆　增加6.8％

▲大陸國防預算增幅達，為10年內新低。（組圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸第十三屆全國人大四次會議今（5）日開幕，財政部預算報告中的解放軍2021年軍費支出歷年都是各方關注焦點。據2021年大陸財政部的預算報告中顯示，國防支出部分為13553.43億元（人民幣，下同）（約5.8兆元新台幣），經計算後，增加幅度約為6.8％。

▲大陸解放軍軍費自2016年起增幅降至個位數 。（圖／路透社）

過去5年內，大陸解放軍軍費增幅分別為7.6% 、7%、8.1%、7.5%和6.6%。2020年受到新冠肺炎疫情影響，增幅僅6.6%。大陸國務院總理李克強在政府工作報告裡表示，2021年將聚焦建軍百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，優化國防科技工業佈局，完善國防動員體系等措施。

▲大陸70週年國慶閱兵。（圖／路透社）

對於外界關注的軍費議題，大陸全國人大發言人張業遂日前提到，中國保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要，「國防開支是公開透明的，中國2007年參加了《聯合國軍費透明制度》，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。」

張業遂強調，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，要看這個國家奉行什麼樣的國防政策，「中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加强國防建設不針對、不威脅任何國家。」

