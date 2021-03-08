勸台灣增加軍費　環時：思維邏輯屬於「痴傻型」

▲大陸兩會宣布今年國防預算總額達到新台幣約5.8兆元，是台灣今年度國防預算的16倍。（圖／路透社）



記者陳怡靜／綜合報導

大陸全國人大十三屆四次會議中宣布今年國防預算較去年增加6.8%，其總額達到新台幣約5.8兆元，是台灣今年度國防預算的16倍。大陸官媒《環球時報》在社論中直言，有部分激進人士認為台灣增加軍費能「保平安」，這些人的邏輯看來屬於「痴傻型」。

大陸國防部新聞發言人吳謙直言，本次增加的國防預算除用於「十四五」等軍隊建設外，另一方面是用來應對「台獨」。針對大陸今年度國防預算大增，學者蘇紫雲認為，我國國防預算需增加。美國眾議院軍事委員會8名共和黨議員聯名致信拜登，要求政府必須將明年國防預算增加3%至5%，否則解放軍在未來十年中恐與美軍達到同一水平。

▲大陸國防部發言人吳謙直言，本年度增加的國防預算除用於軍隊建設外，另一方面是用來應對「台獨」。（資料照／CFP）

對此，《環球時報》發布社論痛批，上述的言論皆屬於極端主張，等於公開鼓動軍備競賽。社論指出，美國上一年度軍費總額約為大陸的4倍，軍費佔GDP的比重高達3.4%，台灣的比例也實際達到了2.4%，都遠高於中國大陸的不到1.3%。

《環球時報》表示，中國軍費的年度增幅逐漸穩定，並沒有瞄準美國的軍費規模，根本沒有製造軍備競賽的想法，軍費安排是在保障國土安全需求之下量力而行；更直言並無成為世界第一軍事強國、尋求壓倒性軍事優勢的野心，是奉行防禦興國防政策，「我們要建設的是強大止戰能力，是消滅任何來犯之敵和讓任何攻擊者蒙受不可承受損失，進而忌憚犯華的能力，確保所有力量都相信，戰略進犯中國就是自殺。」《環球時報》狠嗆，美國即便大幅增加軍費，也不會替他們帶來額外的回報。

不僅如此，《環球時報》也說，和中國搞軍備競賽的國家，「他們只會把自己搞暈搞痴，花錢越多有可能距合理的防衛路線偏離得越遠。」

▲《環球時報》表示，中國軍費的年度增幅逐漸穩定，根本無製造軍備競賽的想法。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

話鋒一轉，《環球時報》指出，台灣目前的軍費只有大陸的十幾分之一，某些台灣激進人士卻稱宣揚台灣增加軍費可以「保平安」，他們的思維邏輯看來尤其屬於「痴傻型的」。社論中直接點名，台灣目前的不安全是民進黨自找的，「他們想闖出來一種根本安全純屬痴心妄想。」奉勸台灣保持政治裡性，才是真正的「安全帶」，若失去了它，即便增加軍費也無法達到安全。

《環球時報》社論最後也向台灣喊話，「保持清醒狀態，別做夢，尤其是別夢遊，台灣不增加軍費也會是安全的。」