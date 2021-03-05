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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台灣的15.8倍！ 大陸國防預算達5.8兆 「海外用兵」受矚

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍公布2021國防支出約新台幣5.8兆，為台灣軍費的15.8倍。（圖／路透社）

記者陳政錄、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸全國人大會議今（5）日開幕，關於年度中央財政預算，國防支出約新台幣5.8兆，成長6.8% ，相較於台灣今年的國防預算3668億元，相差約15.8倍。專家分析，大陸修訂《中華人民共和國國防法》後，「海外用兵」將是解放軍年度預算編列的焦點。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機,國防,掛彈作業,緊急起飛,AIM-9M響尾蛇飛彈,AIM-120先進中程空對空飛彈,射後不理,CAP,戰鬥空中巡邏掛載,國軍,戰備,領空。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣2021國防預算為3668億元。（圖／記者李毓康攝）

對於解放軍的軍事力量逐漸成形，以及大陸在全球日益增加的影響力，美國總統拜登（Joe Biden）2月份視察五角大廈時，宣布成立一支國防部特別工作小組，全面檢討美軍面對北京挑戰的戰略方針。

值得注意的是，作為美軍印太戰略中，圍堵解放軍勢力向外拓張的盟友，日本及印度在2021年的軍費預算上也大幅增加。就日本而言，編列的國防預算達5.34兆日幣（約1.4兆新台幣），創國防預算史上最高紀錄，其中，用於建設防禦飛彈及航母改造計畫的兩筆支出，格外引人關注。

至於在邊境上與解放軍有著零星衝突的印度，雖然日前已和大陸達成雙邊軍事力量後撤的協議，在2021年年度國防預算仍編列496億美元（約1.43兆新台幣），武器採購經費更達到184.8億美元（約5359.2億元新台幣）。即便印度有著和巴基斯坦等鄰國之間的紛爭，但不可否認其軍事最大威脅仍來自於中國大陸。

▲70周年十一閱兵。（圖／CCTV）

▲大陸建政70周年閱兵。（圖／CCTV）

相較於全球各國紛紛公布國防預算，解放軍2021年軍費預算也於全國人大會議開幕式後對外公開。大陸中央財政預算報告顯示，國防支出為13553.43億元人民幣（約5.8兆新台幣），增幅為6.8% 。

▲解放軍第19批赴黎巴嫩維和部隊。（圖／CFP）

▲解放軍第19批赴黎巴嫩維和部隊。（圖／CFP）

對此，中華戰略學會研究員張競此前接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，2020年底《中華人民共和國國防法》修訂後，第22條與第68條出現「海外」兩字共計三次，包括增列「維護國家海外利益」、明確表述依照國家有關法律運用武裝力量，保護海外公民、組織、機構和設施的安全。

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

張競認為，中國大陸作為一方強權，隨著國際接軌程度提升，國民活動範圍和海外利益擴張，國防指導原則從「保疆守土」，轉換成為「保國衛民」，「當解放軍活動範圍向海外擴張，更多參與全球維和、反恐、人道援助和軍事合作的時候，也將耗費更多預算經費。」

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