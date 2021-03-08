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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

對台將「以武促統」？　陸國防部：必定實現「完全統一」

▲▼共機殲16。（圖／國防部）

▲解放軍軍機今年多次在台海周邊演訓。（圖／國防部）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸解放軍軍機今年多次在台海周邊演訓，有分析認為，大陸可能會「以武促統」。大陸十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙回應，台灣是中國不可分割的一部分，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁3月3日統計，中共軍機3月累計進入台灣空域2天，廣播驅離紀錄共3次。今年迄累計進入台灣空域53天，廣播驅離紀錄共150次。近期，美國務院發表聲明，敦促大陸停止對台軍事施壓。

吳謙強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍『台獨』分裂勢力分裂祖國。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」

他進一步表示，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局挾洋自重，妄圖「以武謀獨」。這種行徑有悖民族大義，嚴重損害兩岸同胞共同利益，嚴重危害台海和平穩定，是十分危險的，也是沒有出路的。歷史證明，那些妄圖分裂祖國的壞分子，絕不會有好下場。

吳謙最後表示，中國必定實現完全統一，中華民族必定實現偉大復興，「這一歷史大勢是任何人任何勢力都無法阻擋的！我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。維護國家主權和領土完整是中國人民解放軍的神聖職責，我們的能力始終都在、意志堅如磐石。」

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