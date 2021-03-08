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陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列　攜手南昌艦成北海艦隊一員

▲解放軍海軍第二艘055型驅逐艦正式服役北海艦隊。（圖／央視）

▲解放軍海軍第二艘055型驅逐艦正式服役北海艦隊。（圖／央視）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍第二艘055型萬噸驅逐艦「拉薩艦」近日在山東青島某軍港正式入列，與首艘055型南昌艦一同服役於「北海艦隊」。據了解，055型驅逐艦裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是解放軍海軍打造航母艦隊進行遠海任務中，最具威脅力的標誌性戰艦。

▲拉薩號055型驅逐艦舷號為102。（圖／央視）

▲拉薩號055型驅逐艦舷號為102。（圖／央視）

《人民日報》報導，拉薩號驅逐艦是中國產最大型的水面作戰艦艇，或達到巡洋艦級別。外界評估，其滿載排水量約1.2萬噸，超過9900噸級的前蘇聯「卡拉」級與美國「提康德羅加」級巡洋艦。因此，美國曾在年度軍力報告中稱055型為「RENHAI-class CG」，將其定位為CG（巡洋艦），而非DDG（導彈驅逐艦）。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲解放軍海軍首艘055型飛彈驅逐艦「南昌艦」。(圖／CFP）

解放軍海軍航母戰鬥群計劃中，055型驅逐艦將承擔防空、反艦、反潛和遂行對陸攻擊等作戰任務。拉薩號驅逐艦首次在國產驅逐艦上採用全封閉式艦艏，上層建築外牆採用內傾的多面體設計，與艦體過渡部分也較平滑，有利於雷達波的散射，此外，一體式主桅桿外形簡潔，集成多種電子設備，更加提升隱身功能。

055型艦被稱為解放軍海軍在新時代實現戰略轉型的標誌性戰艦，除加強隱身功能外，綜合射頻系統的運用，集成了新式電子科技和艦載武器系統，同時具備強大的反衛星和反導能力，如同一座海上反遠程彈道飛彈和洲際飛彈的移動堡壘。

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