緬甸血腥政變！士兵「槍口指鏡頭」錄抖音：我會射殺所有看到的人

▲緬甸政變衝突越演越烈。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸軍方在2月1日發動政變後，引發許多民眾上街示威抗議，相關維安部隊在3日開槍掃射，導致38人慘死，是為政變開始後最血腥的一天。緬甸信息通信技術促進發展組織（MIDO）指出，在流血衝突遽增之際，一名疑似緬甸軍方的人員錄了一則影片，將槍對著鏡頭並聲稱「會射擊有他所看見的人」，並上傳到抖音平台。

根據《路透社》報導，MIDO的內部人員指出，自從上個月的政變開始之後，緬甸的士兵以及警察就不斷在抖音平台上發出死亡威脅，截至目前為止，相關內容的影片就有800多則。MIDO的執行董事Htaike Htaike Aung表示，這只是冰山中的一角而已。

據報導，路透社記者也曾在2月下旬看到一段影片，一名身穿綠色上衣的男子，用著突擊步槍指嗆鏡頭說，我要朝著你們臉上開槍，我用的是真子彈，今晚我要在整個城市巡邏，我看到誰就開槍，如果你想成為烈士，我會滿足你的願望。」，但影片當事者的身分無法證實。

▲ 緬甸5日傳出各大城市大規模停電。（圖／路透）

對此，抖音在一份聲明中表示，「我們有明確的規範，規定用戶不可以發布與緬甸有關的暴力或是會造成傷害的內容，我們會持續監視與刪除不當內容的影片」。

自從政變開始之後，緬甸軍政府就禁止了臉書的使用，因此抖音的下載量也在當地急速竄升，經過記者追查，部分揚言傷害的影片，觀看數高達破萬次。