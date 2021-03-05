即／緬甸驚爆全境大停電！南北各城市同步斷電　仰光突傳槍響

記者詹雅婷／綜合外電報導

緬甸軍警鎮壓反政變示威者的行動漸趨強硬，不但朝抗議群眾發射實彈，染血拖行屍體的畫面也曝了光。依據5日最新消息，緬甸當地下午1時許，各大城市接連發生大規模停電的狀況，幾乎遍及全境。

▲緬甸示威活動越演越烈。（圖／路透）

路透報導，緬甸境內多地無預警斷電，原因現仍有待確認，但依據當地居民回報，最北方的克欽邦（Kachin）首府密芝那（Myitkyina）、首都奈比多（Naypyitaw）、最大城仰光（Yangon），至南部的毛淡棉市（Mawlamyine）目前均無電可用。緬甸政府官員尚未對此做出回應。

許多緬甸網友擔憂，在斷電後的下一步，軍政府可能再度斷網。另據人權運動者薇薇努（Wai Wai Nu）推特發布的消息，在斷電的同時，也收到仰光多區發生槍擊的消息。

BREAKING : I am hearing electricity cut in many cities across the country in #Myanmar.



Also receiving Reports of Shootings in Yangon several places.



Extremely worried NOW! #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #HappeningNow — Wai Wai Nu (@waiwainu) March 5, 2021

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