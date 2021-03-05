14歲少女遭性侵　「正義鄉民」合力制伏惡狼！綑綁上車猛揍濺血

▲漁民羅姆性侵少女後遭對方男友毆打。（圖／翻攝自YouTube／Thairath）



記者張方瑀／編譯

泰國一名14歲少女3日晚間在碼頭邊慘遭一名39歲漁民性侵，結果少女崩潰騎車逃離後，遇上幾名正義感十足的年輕人，他們二話不說衝往碼頭，將漁民抓起來並立刻報警。少女的男友趕到得知真相後，也立刻狠揍漁民好幾拳。

根據泰國《Matichon Online》報導，一名14歲少女3日晚間9時在春武里府的一處碼頭等待男友，沒想到卻被一旁的漁民羅姆（Kiat Narong Rom）盯上，並對她猥褻性侵得逞。事後少女一路騎著機車逃跑，結果在路上遇到7、8名年輕人，這群人聽到少女遭遇後，二話不說衝到碼頭邊將羅姆抓住綑綁後報警。

▲正義鄉民合力抓住兇手。（圖／翻攝自YouTube／Thairath）



這時少女的男友也趕到現場，得知事情真相後，立刻上前將羅姆痛打一頓，警察趕到後羅姆已經被打到鼻子狂冒血。目前羅姆被依照性侵15歲以下兒童遭拘留，但他仍舊聲稱是少女同意後才發生性關係。

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