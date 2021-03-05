緬甸血腥政變！醫師曝對台啟示：不能自己被定義為中國內政問題

▲緬甸軍警使用催淚彈驅離示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸示威事件越演越烈，3日更對示威者開槍進行血腥掃射，造成單日有38人死亡。相當關注國際議題的醫師作家蔡依橙5日在臉書上指出，美國不再像以往那樣，可以直接干預他國內政，緬甸政變對於台灣的啟示是，「不能讓自己變成中國的國內議題，不能讓台灣被定義為中國的內政問題」。

蔡依橙醫師在臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」發文認為，美國不再像過往會拿源源不絕的資源灌注，或是直接軍事介入他國內政，但偶爾還是會有自己支持的領袖或候選人。在豬玀灣事件大失敗之後，又引發美國在中南美的國際形象變差，之後的動作就變得比較低調，並變得只比較關注中南美洲。

對於緬甸近日爆發的流血政變衝突，蔡依橙接著表示，對於緬甸這種沒有強大的地緣政治意義（像是泰國、馬來西亞、新加坡、印尼就控制麻六甲海峽），也沒有關鍵物資的，就真的量力而為而已，歐美一向都是嘴上支持、嘴上譴責，然後不高興的時候經濟封鎖，軍方沒什麼受影響，人民卻很苦。

蔡依橙醫師指出，台灣像目前這樣，有自己的政府，有屬於國家的軍隊，有全世界要的晶片，以及大量的科技人才，讓台灣有利用價值，也讓台灣能保有自己的安全，才是最佳解。