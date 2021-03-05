緬甸聯合國大使鬧雙胞！新派任秒請辭　狠打臉軍政府

▲文人政府派駐聯合國的大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。（圖／路透）



文／中央社

聯合國今天表示，緬甸軍政府新指派的駐聯合國大使今天請辭，還說被軍政府開除的原任大使依舊代表緬甸，這場最新外交風波顯然讓緬甸軍政府臉上無光。

法新社報導，緬甸軍方2月1日發動政變奪權，罷黜民選政府並拘捕包括翁山蘇姬在內的文人領袖。文人政府派駐聯合國的大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）2月26日震撼地與軍政府分道揚鑣、訴請聯合國大會協助恢復緬甸民主後，隔天遭軍政府開除。

軍政府改派覺莫敦的副手丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，一時讓緬甸駐聯合國大使鬧雙包。但聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示，接獲緬甸代表團告知，丁貌奈「已提出辭呈…還說覺莫敦才是緬甸的聯合國常駐代表」。

路透社報導，緬甸駐美國大使館的外交官也與軍政府決裂，今天以大使館的名義發出聲明譴責軍政府鎮壓反政變示威群眾造成多人死亡。

不過等軍政府再次指派新人選後，聯合國的緬甸代表問題依舊會成為爭議。

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