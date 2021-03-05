吳寶春鮮奶配送小開遇劫！電棒架脖啪啪啪　雨衣男嗆：等很久了

記者黃宥寧／台北報導

北市北投一名負責供應吳寶春麵包鮮乳原物料老闆，凌晨時分要開店營業，突遭一名陌生雨衣男持電擊棒架脖搶劫，恫稱：「我等你很久了，你知道嗎？」隨即搶走身上7萬元財物。警方獲報後展開調查，才得知原來這名陌生男是倪姓前員工，同時找回7萬元贓款。士林地院依強盜罪處有期徒刑7年10月，扣案電擊棒及沒收犯罪所得。

事發2019年11月20日凌晨，倪男因曾任職左姓老闆所經營的鮮奶配送公司，熟悉老闆作息且知道他都會隨身攜帶數萬元現金，竟因身上缺錢用竟起歹念。當天凌晨他身穿藍色雨衣埋伏在左男住家附近，見左男徒步走過來火速持電擊棒架脖，甚至恐嚇「我等你很久了，你知道嗎？」、「我們有4 個人在等你」、「我只要你身上的包包」。

倪男遭逮後，矢口否認有何強盜犯行，辯稱：「歹徒不是我，當天我在凌晨3 點多騎機車外出，是要去焚燒我前女友的一些信件、卡片及照片跟打電話找我前女友」。甚至表示警方查扣的現金，是他向母親及蛋行老闆所借，是要去繳納卡費及小孩保險費。

▼倪男持電擊棒凌晨伏擊前老闆，得手財物7萬元落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

左男證稱表示，當天走在路上，隱約覺得有人跟著他，回頭一看，看到一個頭戴安全帽的人，接下來對方就衝過來將他攔下，甚至拿著電擊棒不斷恐嚇。他當下直覺「這個人有熟識的感覺，因為當他說「你要錢我可以給你，但我包包裡面有證件及鑰匙，包包不能全部給你」時，他好像就作罷，我問他「我認識你嗎」，對方卻不說話。

左姓老闆更提出關鍵稱，有看見他的眼睛，眉毛與一般人眉毛不同，尾端有往上吊，眉毛很好認，瀏海有垂到眉毛處，但沒有蓋住眉毛。

合議庭認為倪男持電擊棒，具有危險性屬兇器；又犯刑法第330條第1項攜帶凶器強盜罪，審酌倪男正值壯年，竟不思以正途取財，為圖不勞而獲，竟持電擊棒強盜其雇主的財物，造成左男恐懼煎熬及財物損失，犯後又否認犯行，犯後未見悔意處有期徒刑7年10月。扣案電擊棒1支、犯罪所得新臺幣6萬2000元均沒收。

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