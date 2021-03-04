　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華阿嬤級迷魂盜！搭訕老翁遭拒飛撲搶錢...檢求：最少判1年

▲黃女騎著電動機車攬客過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃美万曾騎著電動機車搭訕獨行老公陪酒，再伺機洗劫強盜財物。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

67歲婦人黃美万長年在台北市萬華艋舺公園一帶搭訕年長老翁，假意陪酒性交易，在啤酒或咖啡內下藥，迷昏被害人再洗劫財物，過去10次被逮仍不知悔改，又在去年連犯3案，其中1名被害人拒絕跟她走，竟被她撲倒搶錢，3案共得手1萬2880元，台北地檢署4日依強盜等罪起訴黃婦請求法院重判至少1年、並強制工作。

黃美万至少在2017年間就開始犯案，至今累計6次強盜、2次竊盜、2次非法從收費設備得利罪，有時發現被害人身邊沒有值錢財物，竟然連「韭菜」都拿走，雖然黃已經分別因前案被判3月到8年10月不等徒刑，其中大部分仍在上訴高院審理中，尚未確定。

檢警調查，黃婦面對重刑也不怕，依然故我地在2020年3月27日凌晨，在捷運龍山寺站附近，找謝姓老翁攀談，假意帶謝翁回家一起喝酒，等謝失去意識就搜刮現金、悠遊卡；11月1日深夜，又在路上搭訕許翁，跟許翁回家後，再趁許翁喝醉時偷走手機、香菸和現金。

11月9日凌晨，黃婦在路上看到已經酒醉的陳姓老翁步履蹣跚，上前搭訕邀喝酒，陳翁拒絕走開，黃婦卻不甘心到手肥羊開溜，竟把身材瘦弱的陳翁逼到牆邊，當面撲上去搶錢，陳翁再掙扎間摔倒臉上冒血，只能任由黃婦搶走口袋內的現金。

這次黃婦被萬華分局逮捕後，檢察官決定向法院聲押獲准，並痛批黃婦寧願花時間精力在路上觀察選定犯案目標，完全不尊重他人財產權，危害萬華區落單行人生命，光是坐牢已經無法矯正犯罪惡習，因此起訴請求法院最少判刑1年外，也一併宣告入獄前先強制工作。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

反毒大將淪毒犯　「刑事局指紋專家」坦承吸安：忘了誰給的

ET快訊
江宏傑媽媽抱孫首露面！2個字回應　鄰居：很少看到夫妻倆
福原愛狠斷大姑！　兩人硬起來互退IG追蹤
快訊／南韓接種AZ疫苗後5死　20多歲女亡
快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫為抓外遇「冒妻名與男聊色」挨告　違法蒐集個資下場慘

江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

掀裙打光偷拍...康華飯店女員工泣訴協理長期性騷　提告結果出爐

異國婚5年破碎！台灣人妻曝日夫離婚2步驟　等3年結局出爐

屏東爸與女兒吵架　她直接下車「失蹤」！警半夜急Call解心結

可憐真相大逆轉！青農木瓜園被毀　林佳龍採購力挺後...內幕曝光

祈家威跨國同志登記結婚遭拒提告…法院判部分勝訴　伴侶盟肯定

快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！工人如困鳥籠　1人慘死

破門攻堅！花蓮破販毒集團逮5嫌　查扣安非他命+吸食器

萬華阿嬤級迷魂盜！搭訕老翁遭拒飛撲搶錢...檢求：最少判1年

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

夫為抓外遇「冒妻名與男聊色」挨告　違法蒐集個資下場慘

江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

掀裙打光偷拍...康華飯店女員工泣訴協理長期性騷　提告結果出爐

異國婚5年破碎！台灣人妻曝日夫離婚2步驟　等3年結局出爐

屏東爸與女兒吵架　她直接下車「失蹤」！警半夜急Call解心結

可憐真相大逆轉！青農木瓜園被毀　林佳龍採購力挺後...內幕曝光

祈家威跨國同志登記結婚遭拒提告…法院判部分勝訴　伴侶盟肯定

快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！工人如困鳥籠　1人慘死

破門攻堅！花蓮破販毒集團逮5嫌　查扣安非他命+吸食器

萬華阿嬤級迷魂盜！搭訕老翁遭拒飛撲搶錢...檢求：最少判1年

ㄧ年內神速造疫苗「改寫人類歷史」　節目揭新冠肺炎背後尖端科學

AZ疫苗來惹　但懷孕者能否打COVID-19疫苗？醫生「白話文」翻譯衛福部QA在此！

路邊誘捕受傷橘貓「回家越養越毛」　5個月後仙氣大眼驚豔萬人！

夫為抓外遇「冒妻名與男聊色」挨告　違法蒐集個資下場慘

金沙集團撤賭城！出售價值1700億標誌房產　將重心轉往亞洲

她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　公園4男集體輪姦！

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

Hyunda Venue推出「都會探險版套件」　3萬元優惠價打造鮮明風格

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

社會熱門新聞

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

即／高雄鼓山傳工安意外！5傷2受困搶救中

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

即／高雄市衛生局認定罔腰懷孕是謠言

新北死亡車禍　大貨車內輪差奪命

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

即／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死

江宏傑錄《全明星》爆案件　女藝人受害…什麼都沒了

天道盟弟被捕　丁寧首發文：先不管對錯，他是我弟弟

男硬上孫子小女友　相館沖裸照到處貼

更多熱門

相關新聞

失業夫妻淪鴛鴦盜！搶商行「關鍵動作」獲減刑

失業夫妻淪鴛鴦盜！搶商行「關鍵動作」獲減刑

新竹縣一對夫妻108年12月下旬雙雙失業，兩人因債務纏身，竟持刀前往租屋處附近商行行搶，得手現金、首飾等贓物；事後警方循線追查2人到案，並依強盜罪嫌起訴，新竹地院法官審酌，夫妻2人行搶過程中，持柴刀的右手大多朝下，顯見並無傷人之意，考量2人犯後深具悔意，且與被害人達成和解，因此予以減刑，分別判處3年6月有期徒刑。

噁男劫財色　遇高中神妹「空手奪白刃」驚呆！

噁男劫財色　遇高中神妹「空手奪白刃」驚呆！

穿女內褲絲襪　變態男性侵妙齡女

穿女內褲絲襪　變態男性侵妙齡女

雲林水利水井電纜大盜只認1案！警秀影像讓他閉嘴

雲林水利水井電纜大盜只認1案！警秀影像讓他閉嘴

西螺水利九隆工作站水井電纜遭竊　1嫌被逮

西螺水利九隆工作站水井電纜遭竊　1嫌被逮

關鍵字：

迷魂盜竊盜強盜食髓知味黃美万

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

法鬥「大→中→小」長相一樣驚呆網

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面