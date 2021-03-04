萬華阿嬤級迷魂盜！搭訕老翁遭拒飛撲搶錢...檢求：最少判1年

▲黃美万曾騎著電動機車搭訕獨行老公陪酒，再伺機洗劫強盜財物。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

67歲婦人黃美万長年在台北市萬華艋舺公園一帶搭訕年長老翁，假意陪酒性交易，在啤酒或咖啡內下藥，迷昏被害人再洗劫財物，過去10次被逮仍不知悔改，又在去年連犯3案，其中1名被害人拒絕跟她走，竟被她撲倒搶錢，3案共得手1萬2880元，台北地檢署4日依強盜等罪起訴黃婦請求法院重判至少1年、並強制工作。

黃美万至少在2017年間就開始犯案，至今累計6次強盜、2次竊盜、2次非法從收費設備得利罪，有時發現被害人身邊沒有值錢財物，竟然連「韭菜」都拿走，雖然黃已經分別因前案被判3月到8年10月不等徒刑，其中大部分仍在上訴高院審理中，尚未確定。

檢警調查，黃婦面對重刑也不怕，依然故我地在2020年3月27日凌晨，在捷運龍山寺站附近，找謝姓老翁攀談，假意帶謝翁回家一起喝酒，等謝失去意識就搜刮現金、悠遊卡；11月1日深夜，又在路上搭訕許翁，跟許翁回家後，再趁許翁喝醉時偷走手機、香菸和現金。

11月9日凌晨，黃婦在路上看到已經酒醉的陳姓老翁步履蹣跚，上前搭訕邀喝酒，陳翁拒絕走開，黃婦卻不甘心到手肥羊開溜，竟把身材瘦弱的陳翁逼到牆邊，當面撲上去搶錢，陳翁再掙扎間摔倒臉上冒血，只能任由黃婦搶走口袋內的現金。

這次黃婦被萬華分局逮捕後，檢察官決定向法院聲押獲准，並痛批黃婦寧願花時間精力在路上觀察選定犯案目標，完全不尊重他人財產權，危害萬華區落單行人生命，光是坐牢已經無法矯正犯罪惡習，因此起訴請求法院最少判刑1年外，也一併宣告入獄前先強制工作。

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