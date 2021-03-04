框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

▲周男前往酒店點了坐檯小姐並框出場，豈料他竟想「壞壞」挨告遭士林地院判處3年4月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市周姓男子前往中山區便禮酒店消費，他一見到進門的坐檯小姐立刻暈船，並豪邁表示要框到底。結束後小姐便陪著喝得茫茫的周男坐計程車返回內湖豪宅。周男一下車就伸出手環抱小姐，小姐強調「框出場只能出去吃飯、看電影，不能有性行為」；周男裝傻以手指硬上，事後給15萬元。士林地院4日依強制性交罪判刑3年4月。

2019年7月24日晚間，從事建設業的周男獨自前往中山區知名酒店喝酒，當天由喬喬（化名）坐檯，由於這是喬喬第一組客人，她並與周男相談甚歡，一直到凌晨3點，周男豪邁說要將她框到底帶出場。2人一起坐計程車回到周男要價一坪75萬起的豪宅。

到了周男家，喬喬想離開，周男卻表示「我框你的時間到早上7點半，現在才3點多」，暗示喬喬不能走。喬喬便陪著他上樓，周男甚至要喬喬進他房間坐在他床旁邊，下一秒竟將她壓在床上，開始強吻甚至連內褲都沒脫下就以手指插進下體。喬喬不斷掙扎、狂哭，周男怕鄰居發現竟摀住她的嘴，要她閉嘴，因為喬喬不斷掙扎，周男憤而拿起手機拿給幹部說要解框，當下凌晨4點多，喬喬趕緊收拾東西邊哭邊離開。

喬喬一離開，立刻打給酒店經理小年（化名），小年出庭時證稱，「事發當時確有接到喬喬電話，喬喬在電話中哭著說：「客人用手指挖我...」，並表示喬喬事發後沒多久就沒來上班了。

周男在法庭上表示，當天跟喬喬在酒店互動很好，所以想和她「往下發展」發生親密行為，甚至辯稱「我也是第一次來酒店，不知道框出去是不能S的」，當下想發生性關係，卻換來喬喬情緒激烈反應，他自己也覺得被騙了。但過沒幾天後酒店幹部竟跑來找他談和解方式，他便賠償15萬元簽署和解書。

▼喬喬被周男框出場後，竟遭指侵。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

法官根據和解書及喬喬驗傷結果，發現喬喬下體有0.2公分紅腫傷口，確實有手指侵入及指甲刮傷跡象，從周男社區也清楚錄下喬喬在門口時要離開，卻遭周男抱著腰部拉上樓，並且1小時候見到喬喬獨自一人下樓，邊講電話邊擦淚，及酒店經理小年證詞佐證，最後認定周男性侵喬喬犯行屬實。

法官審酌雙方以15萬元和解，喬喬也表示不想追究，不過周男有酒駕及偽造文書前科，2018年才易科罰金執行完畢，5年內又再犯案，故判處3年4月徒刑。可上訴。

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