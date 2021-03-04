　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周男前往酒店點了坐檯小姐並框出場，豈料他竟想「壞壞」挨告遭士林地院判處3年4月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市周姓男子前往中山區便禮酒店消費，他一見到進門的坐檯小姐立刻暈船，並豪邁表示要框到底。結束後小姐便陪著喝得茫茫的周男坐計程車返回內湖豪宅。周男一下車就伸出手環抱小姐，小姐強調「框出場只能出去吃飯、看電影，不能有性行為」；周男裝傻以手指硬上，事後給15萬元。士林地院4日依強制性交罪判刑3年4月。

2019年7月24日晚間，從事建設業的周男獨自前往中山區知名酒店喝酒，當天由喬喬（化名）坐檯，由於這是喬喬第一組客人，她並與周男相談甚歡，一直到凌晨3點，周男豪邁說要將她框到底帶出場。2人一起坐計程車回到周男要價一坪75萬起的豪宅。

到了周男家，喬喬想離開，周男卻表示「我框你的時間到早上7點半，現在才3點多」，暗示喬喬不能走。喬喬便陪著他上樓，周男甚至要喬喬進他房間坐在他床旁邊，下一秒竟將她壓在床上，開始強吻甚至連內褲都沒脫下就以手指插進下體。喬喬不斷掙扎、狂哭，周男怕鄰居發現竟摀住她的嘴，要她閉嘴，因為喬喬不斷掙扎，周男憤而拿起手機拿給幹部說要解框，當下凌晨4點多，喬喬趕緊收拾東西邊哭邊離開。

喬喬一離開，立刻打給酒店經理小年（化名），小年出庭時證稱，「事發當時確有接到喬喬電話，喬喬在電話中哭著說：「客人用手指挖我...」，並表示喬喬事發後沒多久就沒來上班了。

周男在法庭上表示，當天跟喬喬在酒店互動很好，所以想和她「往下發展」發生親密行為，甚至辯稱「我也是第一次來酒店，不知道框出去是不能S的」，當下想發生性關係，卻換來喬喬情緒激烈反應，他自己也覺得被騙了。但過沒幾天後酒店幹部竟跑來找他談和解方式，他便賠償15萬元簽署和解書。

▼喬喬被周男框出場後，竟遭指侵。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

法官根據和解書及喬喬驗傷結果，發現喬喬下體有0.2公分紅腫傷口，確實有手指侵入及指甲刮傷跡象，從周男社區也清楚錄下喬喬在門口時要離開，卻遭周男抱著腰部拉上樓，並且1小時候見到喬喬獨自一人下樓，邊講電話邊擦淚，及酒店經理小年證詞佐證，最後認定周男性侵喬喬犯行屬實。

法官審酌雙方以15萬元和解，喬喬也表示不想追究，不過周男有酒駕及偽造文書前科，2018年才易科罰金執行完畢，5年內又再犯案，故判處3年4月徒刑。可上訴。

下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸　詭辯：做春夢

ET快訊
鋒面+冷空氣襲台！　變天2時間點出爐
快訊／福原愛2度道歉　江宏傑回應了
2年前才罹子宮癌　女星「摸到左胸有硬塊」確診乳癌
福原愛道歉「關鍵1句話」藏玄機　網熱議：離定了吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偽造證件盜賣5土地「詐全國7.5億」　詐騙首腦與7共犯全遭起訴

老公「香香的」掀妻怒火　他LINE說真心話拒當種馬遭慘電

逆向撞2機車！女騎士顏面骨折顱內出血昏迷　友PO臉書求真相

情敵懷孕了好氣...　心機女騙她喝「摻藥飲料」昏迷1天挨告

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

蕾絲小褲+黑絲被噴「嘉明」！美魔女一聞險昏倒　直接拎到警局

摸黑偷別人家20萬隻蜂來配種　高雄蜂農搬上車下秒就被逮

台中超狂塗鴉男！斑馬線當畫布　4汽機車身旁飆過險撞上

買千萬屋竟無「自來水+水表」！買家怒告仲介公司　賠償金額曝光

與妻大吵！狠父轉身打爆2月大兒子頭　事後喊「想帶他走」遭起訴

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

偽造證件盜賣5土地「詐全國7.5億」　詐騙首腦與7共犯全遭起訴

老公「香香的」掀妻怒火　他LINE說真心話拒當種馬遭慘電

逆向撞2機車！女騎士顏面骨折顱內出血昏迷　友PO臉書求真相

情敵懷孕了好氣...　心機女騙她喝「摻藥飲料」昏迷1天挨告

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

蕾絲小褲+黑絲被噴「嘉明」！美魔女一聞險昏倒　直接拎到警局

摸黑偷別人家20萬隻蜂來配種　高雄蜂農搬上車下秒就被逮

台中超狂塗鴉男！斑馬線當畫布　4汽機車身旁飆過險撞上

買千萬屋竟無「自來水+水表」！買家怒告仲介公司　賠償金額曝光

與妻大吵！狠父轉身打爆2月大兒子頭　事後喊「想帶他走」遭起訴

爸爸黃忠義一對一　黃紹熙參考阿部訓練法

沛納海不怕撞錶！　帆船體碳纖維造獨一無二面盤

影／朱韓江爭國民黨魁？鍾小平斷言：朱立倫可得55%

台灣傳產升級「代工買賣→資本運作」！丁學文：最好機會在今年

率先施打疫苗？　黃子哲酸蘇貞昌態度「三心二意」：依舊愛耍嘴皮

台積電實習「積因計畫」起跑　薪資可望35K以上

波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

陽靚、翁嘉薇女女超尺度床戲　最怕爸媽嚇到「打死不敢給家裡看」

歐飛登神似「明星」開季中繼　曾總談先發打序也有規劃

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

即／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

即／高雄鼓山傳工安意外！5傷2受困搶救中

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄小港板信銀行傳搶案！大批警力火速趕抵

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

即／高雄市衛生局認定罔腰懷孕是謠言

江宏傑媽媽抱孫首露面　兩字回應

用過期原料做「蝦味先　裕榮董座判1年8月

撞見國中男女嚐禁果！2男偷拍性愛片勒索

《全明星》爆竊案　吳心緹慘受害

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

更多熱門

相關新聞

女孩淚訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」

女孩淚訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」

摩洛哥13歲女孩怡瑪內（Imane）在網路上發布一段影片，哭訴自己的痛苦遭遇，而狠心動手的竟然就是身邊最親的家人。她在影片中落淚指控，祖母將她的生母囚禁在地下室，還允許小兒子對怡瑪內的各種虐待與侵犯行為。事發不久後，怡瑪內竟然又遭到鄰居強迫性行為，甚至在她肛門塞入紅蘿蔔，行徑殘暴難容。

萬少丞入獄前又惹事　撞仇家逼簽50萬和解下場曝

萬少丞入獄前又惹事　撞仇家逼簽50萬和解下場曝

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

掀裙打光偷拍　飯店協理性騷女員工挨告

掀裙打光偷拍　飯店協理性騷女員工挨告

他性侵醉女再「大卸七塊」棄屍

他性侵醉女再「大卸七塊」棄屍

關鍵字：

酒店性侵小姐喝酒飯店判刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面