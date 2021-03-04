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社會 社會焦點 保障人權

「妳有看過這個嗎？」河堤邊遛鳥還襲胸2女　色男判刑定讞

▲桃園市龜山警分局今年2月間查獲國防部電訊室王姓上尉涉嫌對落單女子襲胸摸乳，桃園地院依3個強制猥褻罪判處簡易判決處刑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲蘇姓男子河堤邊遛鳥又襲胸，判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市文山區日前出現暴露狂犯案。蘇姓男子在河堤邊趁著人煙稀少之際，先向一名落單的妙齡女說「妳有看過這個嗎？」，隨即掏出下體搓弄，再襲胸女子；1個月後，他又在另一處河堤，向另名女子說要自慰，公然掏出下體撫摸，也對被害人襲胸。最高法院審理後，將蘇男判刑1年3月定讞。

判決指出，已婚育有一子、從事汽車音響行業的蘇姓男子，2017年11月晚間8點多，在某河堤橋頭涵洞階梯處，看到某位正妹迎面走來，蘇男假裝問路上前攀談。等正妹轉頭要離去時，蘇男突然再問她「妳有看過這個嗎？」隨即掏出下體搓弄。正妹嚇呆、未及反應，蘇男突然衝上前，自後側將手往前伸入正妹上衣內，撫摸胸部，隨即逃逸。

隔了不到1個月，蘇男在另一處河堤自行車牽引道處往堤外方向走，與牽著自行車的另名正妹擦身而過，蘇男見色心起，原路折返，經過正妹後回到堤防上，等候正妹到來。正妹走上堤防時，蘇男上前叫住正妹，說要自慰，公然掏出下體撫摸。正妹雖然受驚，但故作鎮定離去；蘇男追上，伸手抓捏正妹胸部後逃逸。2名被害人均報警，警方比對監視器畫面後，逮捕蘇男，檢方對他提起公訴。

法院審理時，蘇男否認犯罪，辯稱自己是去河堤跑步；另外他的岳父母住河堤附近，也有可能是去找岳父母。但法院根據被害人多次指認結果，另外也查出蘇男的車輛總是在案發後不久，就從附近開走；再加上案發時曾下雨，法院懷疑蘇男濕冷下雨天跑步的說法，最後均認定他有罪。

一審將蘇男判刑1年3月，二審高院量刑時，認為蘇男為圖一己性慾滿足，竟利用河堤、涵洞等車輛、行人稀少，且無監視器設置之處所，隨機挑選往來女子加以猥褻之犯罪動機、目的及犯罪手段，嚴重危害社會治安，亦侵害女性自主決定權，造成被害人心理上陰影；再考量他否認犯罪，殊無悔意可言，犯後態度不佳，且迄今未達成和解或取得諒解，未能修復犯罪所生之損害。高院還維持1年3月的刑度。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

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