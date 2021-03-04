名主持人高信譚外出暈眩又迷路　2警遞水開警車送回家

▲士林分局蘭雅派出所員警巡邏時，見知名主持人暈眩上前幫忙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

現年82歲退休的知名新聞節目主持人高信譚，日前因為走路到藥局拿藥，因搞錯藥局方向，走來走去體力不支暈眩坐在地。士林分局蘭雅派出所員警巡邏行經士林區中山北路6段238巷時，發現後立刻上前關心，並拿出礦泉水給高飲用，更駕駛警車幫忙送高返家，家屬相當感激警方的協助。

事情發生於上個月24日，蘭雅派出所副所長紀力維、黃俊諺等2員於晚間6時許進行巡邏，行經中山北路6段238號前，發現一名老先生蹲坐地上，立刻上前關切是否需要協助。

一問之下才知， 原來這名82歲老先生是曾獲得電視金鐘獎的知名新聞節目主持人高信譚，他住在天母，一個人外出到藥局拿藥，但因為高齡導致方向辨識不清，想找路卻找不到路，反而越走越遠，最後體力不支暈眩坐在路旁；員警立即拿出礦泉水給他飲用，並耐心詢問住家位置。

2名員警因擔心高信譚會再次暈眩而發生意外，駕駛巡邏車載他到藥局領藥，再護送他平安返家交由家屬照護。家屬知情後，相當感激人民保母的守護，才未讓高信譚發生意外。

對此士林分局呼籲，民眾家中若有身體不適患者，應儘速就醫治療，避免併發嚴重併發症，並須特別注意是否出現流感危險徵兆，掌握複雜疾病之黃金治療時間。

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