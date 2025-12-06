北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

▲北韓高官無視金正恩的命令，趁著到白頭山時大開淫趴。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓當局12月開始大力宣傳「白頭烈風精神」，在全國展開革命傳統教育，然而與此同時，權力高層卻在革命聖地白頭山進行「精神教育」期間，找來「歡樂組」暗中舉辦酒池肉林的淫亂派對，與金正恩的命令形成強烈對比。

根據北韓勞動黨機關報《勞動新聞》近日大篇幅報導嚴寒季節在白頭山舉行的精神教育，並將金正恩6年前的「軍馬行軍」宣揚成「激發革命精神的契機」。《勞動新聞》1日在社論中指出，由於對金正恩當天的軍馬行軍抱持崇高敬意，全國人民都努力朝著白頭山前進。

社論指出，金正恩指示幹部們必須「比任何人都要率先開闢白頭山的雪路」，並透露自11月開始已有超過100個團體造訪白頭山革命遺跡地。然而與官媒報導的不同，實際上白頭山的精神教育現場卻經常淪為高官腐敗、墮落的秘密基地，與金正恩所追求的革命精神大相逕庭。

根據韓國獨立媒體《沙漏時報》報導，這些幹部白天高喊革命口號，夜晚卻召喚女性陪侍狂歡作樂，沉溺於酒池肉林，而被稱為革命聖地的白頭山，早已淪為權力階級偽善與享樂的巢穴。

曾在北韓司法機關任職並負責相關業務的脫北者向《沙漏時報》爆料，他親眼目睹幹部們的墮落行徑。他回憶道，「每當幹部們來到白頭山，幾乎每晚都會發生醜聞事件，我們疲於處理這些狀況。」

該機構被視為特權單位，想要進入就職必須具備強大人脈關係或支付鉅額賄賂。更令人髮指的是，負責白頭山精神教育的機構長期以「美貌」作為女性職員選拔標準，為不當行為埋下禍根。該名脫北者進一步指出，這些高階幹部白天在鏡頭前展現「革命精神」，入夜後卻沉溺於「金正日式歡樂組派對」。

儘管設有保安人員監督此類違法行為，但上級單位經常選擇大事化小或直接隱匿腐敗事件，大多數案件僅止於製作報告書便草草了事。不過，也有少數案例因消息傳達至最高領導層而遭到嚴厲制裁。

另一名前高級幹部出身的脫北者證實，「這些白頭山行軍的所有畫面都是精心安排的表演，住宿地到了夜間就變成享樂天堂，這已成為常態。」

熟悉北韓內情的消息人士向《沙漏時報》表示，「北韓每逢冬季都會利用白頭山強化忠誠教育，但對幹部階層而言，這裡根本就是酒池肉林的溫床。這種表裡不一的雙重行為，正好暴露出體制內部的脆弱性與矛盾本質。」