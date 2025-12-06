鉛球冠軍「還寵物」冷血誘殺18歲前女友　認罪畏罪自傷延押2月

▲台中詹朱男殺害前女友詹女，法院近日再押2月。（圖／翻攝該校臉書）



記者許權毅／台中報導

台中一名詹朱姓男子當街持刀殺害前女友詹女，被檢方依殺人罪起訴，預計由國民法官審理。詹朱男前次接押庭，法院考量曾在事發後持刀自傷，有不甘受罰心態，本次羈押期滿，法官認為詹朱男須服用藥物控制情緒相關病情，仍有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。

今年5月10日，體型壯碩的詹朱姓（複姓）男子，想向18歲的詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，並有男性友人陪同，卻沒想到詹男身藏2把水果刀下樓。

詹朱男跟詹女見面後，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩膀，再掏出水果刀將詹女刺死，又拿水果刀跟一把摺疊刀自傷，員警到場時，發現詹女已經大量失血，左肺、支氣管以及左心室與主動脈受傷嚴重，傷重死亡。

▲詹朱男當時當街刺死前女友詹女，行徑囂張。（圖／記者許權毅攝）



中檢今年9月偵結起訴詹朱男，移審法院後，法院當時審酌詹朱男於移審訊問時，坦承全部犯行，且自承案發當場有拿刀刺向自己，而有不甘受罰心態，也有逃亡之虞，裁定羈押3月。

近日羈押期滿，經訊問詹朱男後，認定他仍有相當理由逃亡，自承仍須服用藥物控制情緒相關病情，認定交保或其他強制處分，不足以確保審判程序執行。且詹朱男所為，造成不可回復損害，認定維持羈押較適當，裁定延押2月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995