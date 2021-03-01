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《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

▲網紅MC姐吃飯竟遭臨時演員揉奶性騷擾。（圖／網紅MC姐提供）

▲網紅MC姐與友聚餐，竟遭一名擔任臨時演員的宋姓男子揉奶甚至伸舌強吻。（圖／網紅MC姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

網紅「MC姊」怒告！前年她與友人前往東區茶街聊天，曾演台劇「炮仔聲」臨時演員的宋男與友人同坐在一桌。聊天過程中MC姐表示「想要皮卡丘」，豈料宋男竟說自己就是皮卡丘，便往她胸蹭，說「妳奶好香」，甚至伸舌想強吻。台北地院依性騷擾罪判他4月，民事再判須賠8萬元。MC姐得知判決結果後，向記者憤怒表示「根本判太輕」。

判決指出，MC姐當時與宋男、4名友人去完夜店後，決定到台北東區的餐廳續攤，豈料，雙方聊天過程中，宋男聽聞小君稱「想要一隻皮卡丘」，下秒竟直接裝成皮卡丘，把自己的臉埋進小君胸部「鑽來鑽去」，而MC姐當下趕緊推開，並指著天花板喊「監視器有在拍」、「不要碰我」、「不要鬧了」，宋男卻不肯善罷干休，反倒還脫口說出「信不信我會親你」，接著趁機摟住MC姐腰部並強吻她，氣得MC姐報警提告。

刑事部分，宋男否認犯行，辯稱自己當時酒醉，罹患精神疾病，目前正在服藥，但他卻沒有提出任何證據，法官勘驗相關證據後，依性騷擾罪判刑4月，得易科罰金12萬元；案經上訴後，二審法官認為，MC姐出言制止時，宋男仍會收手，因此難以認定其有因酒醉，辨識能力降低，且犯後態度不佳，始終不願認錯，因此駁回上訴，維持一審刑度，全案定讞。

民事部分，MC姐認為，因宋男性騷行徑，造成她身心受有極大創傷，必須多次至精神科診所看診，除刑事告訴外，另向宋男求償10萬元精神撫慰金。宋男辯稱，當時他將MC姐一把抱起、埋胸磨蹭及摟腰，MC姐並沒有拒絕他，讓當時酒醉的他，誤認MC姐對他有好感，才會產生後續親吻行為。

▼網紅MC姐與友人聚餐聊天，同桌的宋姓臨時演員竟裝「皮卡丘」對她揉奶。（圖／網紅MC姐提供）

▲網紅MC姐吃飯竟遭臨時演員揉奶性騷擾。（圖／網紅MC姐提供）
 

對此《ETtoday新聞雲》記者致電詢問MC姐，她表示自己是受害人沒錯，並提供宋男長相，娓娓道來當天她去東區「Omni」夜店跳舞，但1名洋男上前搭訕，但她並不喜歡對方，對方就「勾勾纏」，隨後和幾名友人離開夜店，並到茶街續攤。MC姐指出，隔天清晨友人的朋友也就是宋男也前來聊天喝茶。

當記者詢問MC姐對於判決結果滿意嗎，她仍憤怒表示當天宋男幾杯黃湯下肚開始胡鬧裝瘋賣傻說自己就是皮卡丘又對她噁心的說「奶好香」，對此她仍覺得這樣的結果「真的判太輕，裝醉亂摸真的很惡劣」。

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