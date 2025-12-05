24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

▲24歲警遭廂型車撞擊命危，肇事畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

副總統蕭美琴5日下午前往宜蘭礁溪視察，晚間車隊移動至頭城時，路口卻傳出嚴重意外。一名24歲林姓警員在青雲路2段執行交管勤務時，被一輛黑色租賃廂型車突然右偏撞上，當場重傷倒地。由於撞擊力道極大，林員出現腹部撕裂傷、臟器外露，右腿亦為開放性骨折，隨即被送往陽大附醫急救，目前生命徵象仍相當不穩。稍早事發畫面也曝光了。

警方調查指出，39歲徐姓駕駛自新竹北上宜蘭，原本規劃先去礁溪泡湯，但抵達後先繞往大溪漁港用餐，準備再前往礁溪途中就發生事故。事發時下著雨、路口光線昏暗，徐男事後驚魂未定，坦言第一時間看到警員倒地、疑似卡在車底時一度嚇傻，無法向警方說明完整經過。

林姓員警任職4年，態度認真、深受同仁肯定。其父親晚間趕赴醫院時哽咽表示，原本兒子前一天還特地打電話回家說隔天放假，卻不知為何又被通知回去支援交通管制，焦急哭求政務委員陳金德「一定要把孩子救回來」。

警方表示，肇事廂型車未裝設行車紀錄器，附近也無監視器可還原現場，正持續比對駕駛陳述與車輛痕跡釐清肇因。至於是否因雨天視線不佳導致偏離車道，仍需進一步調查。