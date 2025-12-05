　
社會 社會焦點 保障人權

24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

▲24歲警遭廂型車撞擊命危，肇事畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲24歲警遭廂型車撞擊命危，肇事畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

副總統蕭美琴5日下午前往宜蘭礁溪視察，晚間車隊移動至頭城時，路口卻傳出嚴重意外。一名24歲林姓警員在青雲路2段執行交管勤務時，被一輛黑色租賃廂型車突然右偏撞上，當場重傷倒地。由於撞擊力道極大，林員出現腹部撕裂傷、臟器外露，右腿亦為開放性骨折，隨即被送往陽大附醫急救，目前生命徵象仍相當不穩。稍早事發畫面也曝光了。

警方調查指出，39歲徐姓駕駛自新竹北上宜蘭，原本規劃先去礁溪泡湯，但抵達後先繞往大溪漁港用餐，準備再前往礁溪途中就發生事故。事發時下著雨、路口光線昏暗，徐男事後驚魂未定，坦言第一時間看到警員倒地、疑似卡在車底時一度嚇傻，無法向警方說明完整經過。

▲▼租賃廂型車撞擊路旁執行交管警員現場慘狀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姓員警任職4年，態度認真、深受同仁肯定。其父親晚間趕赴醫院時哽咽表示，原本兒子前一天還特地打電話回家說隔天放假，卻不知為何又被通知回去支援交通管制，焦急哭求政務委員陳金德「一定要把孩子救回來」。

警方表示，肇事廂型車未裝設行車紀錄器，附近也無監視器可還原現場，正持續比對駕駛陳述與車輛痕跡釐清肇因。至於是否因雨天視線不佳導致偏離車道，仍需進一步調查。

▲▼租賃廂型車撞擊路旁執行交管警員現場慘狀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒哭聲瞬間淚崩

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

副總統蕭美琴今(5)日到宜蘭頭城視察時，晚間6點半發生一起交通意外。從警4年的24歲礁溪所林姓男警員在頭城鎮青雲路2段59號，執行勤務時，遭一輛租賃廂型車撞擊，疑因雨天視線不佳釀禍。事故造成林員臟器外露並伴有右大腿開放性骨折，隨即送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救。

國3北上晚間嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」

國3北上晚間嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」

頭城挖出疑似「古沉船」　專家初勘判定「人造物」

頭城挖出疑似「古沉船」　專家初勘判定「人造物」

宜蘭冬山三車連撞　騎士手腳骨折送醫

宜蘭冬山三車連撞　騎士手腳骨折送醫

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

宜蘭車禍警員肇事搶救

