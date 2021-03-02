噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

▲北市陳姓男子因妨害性自主遭判處7月，執行完畢才10天竟又持刀環抱正妹恫嚇給錢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子因妨害性自主案件剛執行完10天，竟未能悔改又犯案！他於三芝區路上看見落單正妹竟從後方環抱並持刀抵住脖子喝令「不要動、交出錢」，正妹給了400元後陳男又摸了她的胸部才落跑。隔6天後他又對一名高中女生下手，但她超勇敢抓住刀尖叫，陳男立刻放手逃跑。士林地檢署依加重強盜等罪將他起訴，建請法院加重其刑。

事發於1月12日晚上9時許，陳男於三芝區田心子路附近見到落單正妹琪琪（化名），竟從後方環抱琪琪，甚至拿出一把刀抵住琪琪頸部，並喝令琪琪「不要動、不要叫、交出錢來」。受到驚嚇的琪琪想把陳男拉開竟遭割傷，琪琪只好把身上的400元交給他。惡劣的陳男拿了400元後，竟又趁琪琪不注意時觸摸琪琪胸部猥褻得逞，並隨即逃離。

惡劣的陳男竟在6天後晚間8時許，在淡水區竹圍子路附近見到一名女高中生小玲（化名），竟又故技重施從後方摀住小玲嘴巴，再用刀抵住小玲頸部，喝令「不要動、不要叫、交出錢來」，以強暴脅迫要小玲拿錢出來。勇敢的小玲不想配合，並轉身以手抓住刀子並大聲尖叫，此時陳男見周圍似乎有人聽見呼叫，立刻放手逃跑。

檢警根據小玲、琪琪證詞及琪琪遭割傷驗傷單及監視器畫面，認定陳男觸犯加重強盜、加重強制猥褻等2罪，因陳男為累犯，檢察官建請法院分論併罰，加重其刑；並將陳男犯罪所得400元沒收。

下午茶派對必備

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈 MC姊怒炸：還說我奶很香



暴力夫持「手指虎刀」猛擊妻頭 婆媳聯手壓制...他辯：沒有要殺她

